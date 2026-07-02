"Мощный взрыв": популярный певец показал пострадавшую квартиру после обстрела

Звезда Национального отбора на Евровидение-2026 LAUD рассказал о пережитом во время ночной российской атаки 2 июля.

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LAUD - атака на Киев 2 июля / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Квартира LAUD пострадала от обстрела РФ

Как выглядит жилье певца

Квартира популярного украинского певца и звезды Нацотбора-2026 LAUD сильно пострадала от прилета во время российского обстрела Киева в ночь на 2 июля. Видео последствий удара артист опубликовал в своем Instagram.

По словам LAUD, прилет произошел совсем недалеко от его дома и привел к разрушительным последствиям. В квартире исполнителя вылетели окна.

видео дня

Взрыв повредил дом LAUD / скрин из видео

"Спасибо каждому, кто беспокоится и спрашивает, - мы в порядке. Окна вылетели, но повреждения минимальны по сравнению с домом напротив. Это был очень мощный взрыв. Главное, что все целы", - поделился артист.

В квартире LAUD вылетели окна / фото: instagram.com, LAUD

Также популярный певец попросил всех украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Он отметил, что никто не знает, куда может прилететь российская ракета или беспилотник.

Квартира LAUD пострадала от обстрела / фото: instagram.com, LAUD

"Не ленитесь ходить в укрытие. Никогда не знаешь, где может прилететь. Опасность во время тревоги возможна повсюду. Соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших", - заявил LAUD.

Laud, Лауд / инфографика: Главред

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Про персону: LAUD Владислав Каращук (более известный под сценическим псевдонимом LAUD) - украинский R&B-исполнитель, композитор и автор песен. Музыкант получил широкую известность как финалист вокального шоу "Голос країни". Кроме того, он является многократным участником национального отбора на конкурс "Евровидение", в котором принимал участие в 2018, 2019 и 2026 годах, сообщает Википедия.

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