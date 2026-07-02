"Мощный взрыв": популярный певец показал пострадавшую квартиру после обстрела

Вы узнаете:
- Квартира LAUD пострадала от обстрела РФ
- Как выглядит жилье певца
Квартира популярного украинского певца и звезды Нацотбора-2026 LAUD сильно пострадала от прилета во время российского обстрела Киева в ночь на 2 июля. Видео последствий удара артист опубликовал в своем Instagram.
По словам LAUD, прилет произошел совсем недалеко от его дома и привел к разрушительным последствиям. В квартире исполнителя вылетели окна.
"Спасибо каждому, кто беспокоится и спрашивает, - мы в порядке. Окна вылетели, но повреждения минимальны по сравнению с домом напротив. Это был очень мощный взрыв. Главное, что все целы", - поделился артист.
Также популярный певец попросил всех украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Он отметил, что никто не знает, куда может прилететь российская ракета или беспилотник.
"Не ленитесь ходить в укрытие. Никогда не знаешь, где может прилететь. Опасность во время тревоги возможна повсюду. Соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших", - заявил LAUD.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Анна Седокова, которая предпочитает замалчивать российскую агрессию против родной Украины, неожиданно опубликовала в Instagram откровения о своем браке с Янисом Тиммой. Артистка обвинила бывшего мужа в домашнем насилии.
Также жизнь народного артиста Украины Николая Янченко неожиданно оборвалась прямо на территории его собственного дома. Скоропостижный уход музыканта стал настоящим ударом для его семьи. О причине смерти певца рассказал его друг Юрий Мельник.
Читайте также:
- "Сегодня выжили": украинские звезды эмоционально высказались об атаке на Киев
- Популярный американский актер сообщил о неизлечимом диагнозе
- В РФ против Жадана открыли уголовное дело: что известно
Про персону: LAUD
Владислав Каращук (более известный под сценическим псевдонимом LAUD) - украинский R&B-исполнитель, композитор и автор песен. Музыкант получил широкую известность как финалист вокального шоу "Голос країни". Кроме того, он является многократным участником национального отбора на конкурс "Евровидение", в котором принимал участие в 2018, 2019 и 2026 годах, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред