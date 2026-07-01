В РФ против Жадана открыли уголовное дело: что известно

Кратко:
- Кто решил арестовать Жадана
- По какой "причине"
В террористической России в отношении участников украинской группы "Жадан и Собаки" якобы возбуждено уголовное дело.
Популярных украинских музыкантов обвиняют в поддержке Вооруженных сил Украины, сборе средств на нужды украинской армии, участии отдельных участников в службе или сотрудничестве с подразделением "Хартия", а также в создании песен и видео работ, посвященных Украине и ее защитникам.
Российские террористы сообщают, что артистам может грозить до 20 лет лишения свободы.
К слову, эта информация появилась на странице созданной структуры во время временной оккупации части Харьковской области российскими войсками - "Управление внутренних дел ВГА Харьковской области". Фактически, структура - это оккупационный аналог правоохранительных органов, который не признается Украиной.
На странице в Telegram так называемого "Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области" сообщается, что Жадану "грозит" до 20 лет тюрьмы.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, роскошная суперяхта террориста Путина, который планомерно пытается уничтожить Украину, держит курс на турецкий Бодрум. Предположительно на самый дорогой курорт Турции плывет любовница Путина - Алина Кабаева.
Ранее также американский актер и звезда рестлинга Джон Сина удивил поклонников неожиданной сменой внешности. Артист полностью побрил голову и показал новый образ в своем аккаунте в социальной сети X.
Вас также может заинтересовать:
- "Прекратите": Жадан резко отреагировал на вопрос о романе с Соловий
- Умерла первая жена Сергея Жадана - известный режиссер Светлана Олешко
- Впервые за долгое время вышел в эфир: Жадан опубликовал щемящее фото с фронта
Кто такой Сергей Жадан?
Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, а также певец и музыкант, участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна".
Как пишет Википедия, литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред