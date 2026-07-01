В РФ против Жадана открыли уголовное дело: что известно

Популярных украинских музыкантов обвиняют в "поддержке Вооруженных сил Украины".

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Сергей Жадан стал фигурантом дела в РФ / коллаж: Главред, фото: facebook.com/serhiy.zhadan

Кратко:

Кто решил арестовать Жадана

По какой "причине"

В террористической России в отношении участников украинской группы "Жадан и Собаки" якобы возбуждено уголовное дело.

Популярных украинских музыкантов обвиняют в поддержке Вооруженных сил Украины, сборе средств на нужды украинской армии, участии отдельных участников в службе или сотрудничестве с подразделением "Хартия", а также в создании песен и видео работ, посвященных Украине и ее защитникам.

видео дня

Российские террористы сообщают, что артистам может грозить до 20 лет лишения свободы.

Сергей Жадан / instagram.com/serhiy_zhadan

К слову, эта информация появилась на странице созданной структуры во время временной оккупации части Харьковской области российскими войсками - "Управление внутренних дел ВГА Харьковской области". Фактически, структура - это оккупационный аналог правоохранительных органов, который не признается Украиной.

На странице в Telegram так называемого "Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области" сообщается, что Жадану "грозит" до 20 лет тюрьмы.

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Отметим, как сообщал Главред, роскошная суперяхта террориста Путина, который планомерно пытается уничтожить Украину, держит курс на турецкий Бодрум. Предположительно на самый дорогой курорт Турции плывет любовница Путина - Алина Кабаева.

Ранее также американский актер и звезда рестлинга Джон Сина удивил поклонников неожиданной сменой внешности. Артист полностью побрил голову и показал новый образ в своем аккаунте в социальной сети X.

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Кто такой Сергей Жадан? Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, а также певец и музыкант, участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна". Как пишет Википедия, литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.

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