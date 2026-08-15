"Богиня красоты": Никитюк в пиджаке на голое тело похвасталась фигурой

Вы узнаете:
- Леся Никитюк снялась в пикантной фотосессии
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Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новой эффектной съемкой. 38-летняя звезда продемонстрировала в Instagram подтянутую фигуру и отличную физическую форму спустя год после того, как впервые стала мамой.
Никитюк опубликовала серию снимков в откровенном деловом стиле. Перед камерой Леся попозировала в классических черных брюках и приталенном жакете, надетом прямо на голое тело, подчеркнув изящную линию бюста. Роскошный аутфит дополнили укладка с легкими локонами и выразительный макияж с акцентом на глаза.
Кадры привлекли особое внимание публики, ведь в июне 2025 года ведущая родила первенца - сына Оскара, отцом которого стал военнослужащий Дмитрий Бабчук. Спустя год Леся с легкостью продемонстрировала плоский живот и тонкую талию.
Подписчики звезды мгновенно засыпали ее восторженными комментариями и комплиментами. Отличный вид ведущей отметили и известные личности: Даша Астафьева, Надя Дорофеева, Владимир Ярославский, Виктория Маремуха и Таня Парфильева.
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О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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