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"Богиня красоты": Никитюк в пиджаке на голое тело похвасталась фигурой

Кристина Трохимчук
15 августа 2026, 15:25
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38-летняя телеведущая снялась в откровенном образе.
Леся Никитюк - новая фотосессия
Леся Никитюк - новая фотосессия / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Вы узнаете:

  • Леся Никитюк снялась в пикантной фотосессии
  • Как на снимки отреагировали украинские звезды

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новой эффектной съемкой. 38-летняя звезда продемонстрировала в Instagram подтянутую фигуру и отличную физическую форму спустя год после того, как впервые стала мамой.

Никитюк опубликовала серию снимков в откровенном деловом стиле. Перед камерой Леся попозировала в классических черных брюках и приталенном жакете, надетом прямо на голое тело, подчеркнув изящную линию бюста. Роскошный аутфит дополнили укладка с легкими локонами и выразительный макияж с акцентом на глаза.

видео дня
Леся Никитюк показала фигуру
Леся Никитюк показала фигуру / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Кадры привлекли особое внимание публики, ведь в июне 2025 года ведущая родила первенца - сына Оскара, отцом которого стал военнослужащий Дмитрий Бабчук. Спустя год Леся с легкостью продемонстрировала плоский живот и тонкую талию.

Подписчики звезды мгновенно засыпали ее восторженными комментариями и комплиментами. Отличный вид ведущей отметили и известные личности: Даша Астафьева, Надя Дорофеева, Владимир Ярославский, Виктория Маремуха и Таня Парфильева.

Леся Никитюк снялась в пикантной фотосессии
Леся Никитюк снялась в пикантной фотосессии / фото: instagram.com, Леся Никитюк

"Руки вверх, это фэшн-полиция"

"Мать Васильевна! Это что за богиня красоты"

"Невероятно красивая"

Леся Никитюк
Леся Никитюк / инфографика: Главред

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О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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