Соловей отреагировала на слухи о проблемах с алкоголем: "Никому не советую"

Певица пожалела об интервью у Эммы Антонюк.

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Кристина Соловий отреагировала на слухи о проблемах с алкоголем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Соловий

Вы узнаете:

Как Кристина Соловий отреагировала на слова Эммы Антонюк

Что артистка сказала о проблемах с алкоголем

Украинская певица Кристина Соловий в программе "Ранок у великому місті" поставила точку в затянувшемся скандале с журналисткой Эммой Антонюк. Конфликт между знаменитостями разгорелся после того, как журналистка публично заявила, будто Соловий пришла на интервью в нетрезвом состоянии.

Тогда певица предпочла не вступать в прямую словесную перепалку, а отреагировала ироничной пародией, высмеяв слова интервьюера. Изначально Кристина не хотела комментировать инцидент, подчеркнув, что не считает нужным обсуждать чужие поступки и придавать лишний вес словам Антонюк. Однако позже все же озвучила свои выводы.

видео дня

Кристина Соловий - интервью Эмме Антонюк / скрин из видео

"Никак не отреагировала. Я считаю, что это было очень глупо с моей стороны и очень недальновидно - сходить на это интервью. Больше бы не пошла и никому не советую", - откровенно заявила Соловий.

В беседе исполнительница также ответила тем, кто считает ее слишком резкой и острой на язык. По словам Кристины, дело не в грубости, а в умении защищать свои границы и быть честной. Этому качеству она в свое время научилась у легендарного музыканта Кузьмы Скрябина.

Кристина Соловий - реакция на скандал / скрин из видео

"Я бы не сказала, что я остра на язык. Я просто искренняя и правдивая. Кому-то это не нравится, но такая уж я есть. Кому не нравится - до свидания", - с улыбкой резюмировала певица.

Кристина Соловий / инфографика: Главред

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О персоне: Кристина Соловий Кристина Соловий - украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий - первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

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