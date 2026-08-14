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"Сын дома": Александр Пономарев показал наследника-красавца

Кристина Трохимчук
14 августа 2026, 11:02
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Народный артист Украины показал совместное фото с Александром-младшим.
Александр Пономарев показал сына
Александр Пономарев показал сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Пономарев

Вы узнаете:

  • Как выглядит 19-летний сын Александра Пономарева
  • На кого из родителей он похож

Народный артист Украины Александр Пономарев порадовал поклонников редким семейным контентом. Певец поделился свежим совместным фото с 19-летним сыном в своем Instagram.

Исполнитель показал, как заметно вырос его единственный сын Александр, рожденный в браке с Викторией Мартынюк. На кадре они позируют вдвоем на террасе дома, с теплыми улыбками глядя в камеру.

видео дня

"Прекрасный сегодня вечер… Сын дома", - трогательно и лаконично подписал публикацию Пономарев.

Как выглядит сын Александра Пономарева
Как выглядит сын Александра Пономарева / фото: instagram.com, Александр Пономарев

Снимок быстро набрал тысячи лайков и сотни восторженных комментариев. Пользователи сети обратили внимание на то, насколько сильно изменился Александр-младший. Если раньше многие считали его точной копией мамы, то теперь юноша становится все более похожим на своего знаменитого отца.

"Очень похожи! Уже бы не узнала Сашу! Красавцы оба"

"Как Саша становится похожим на папу! Раньше я видела больше маминых черт, но сейчас вы становитесь очень похожими. Особенно на молодых фотографиях папы"

"Саша становится похожим на Вас"

Александр Пономарев
Александр Пономарев - личная жизнь / фото: instagram.com, Александр Пономарев

Напомним, что Александр Пономарев-младший родился 15 февраля 2007 года. Несмотря на то что певец и его экс-избранница Виктория Мартынюк расстались еще в 2012 году, артист всегда принимал самое активное участие в жизни сына и сумел выстроить с ним доверительные и близкие отношения.

Александр Пономарев
Александр Пономарев / инфографика: Главред

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О персоне: Александр Пономарев

Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.

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