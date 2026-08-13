"Очень за него страшно": что происходит с Дмитрием Дикусаром на фронте

Психолог Наталья Холоденко призналась, что переживает за друга, который поменял успешную карьеру на защиту Украины.

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Дмитрий Дикусар - где служит / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Дикусар

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Где сейчас находится Дмитрий Дикусар

Что Наталья Холоденко рассказала о его службе в ВСУ

Украинский психолог Наталья Холоденко поделилась откровениями о хореографе и звезде шоу "Танці з зірками" Дмитрии Дикусаре, который с марта 2022 года защищает страну в рядах Вооруженных сил Украины. В интервью Алесе Бацман психолог рассказала, почему сильно волнуется за своего друга.

Холоденко отметила, что поддерживает постоянную связь с танцором и периодически переписывается с ним, однако каждый раз испытывает сильную тревогу за его жизнь. Психолог осознает, что ее друг постоянно находится в опасности.

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Дмитрий Дикусар - как выглядит сейчас / фото: instagram.com, Дмитрий Дикусар

"Это такая болезненная для меня тема, потому что, с одной стороны, я им безумно горжусь, а с другой стороны, мне всегда очень за него страшно", - откровенно поделилась Наталья.

Психолог подчеркнула, что Дикусар не просто проходит службу, а выполняет задачи на самых опасных участках фронта. По ее словам, хореограф осознанно отказался от комфорта и высоких доходов ради защиты Украины.

Дмитрий Дикусар в армии / фото: facebook.com, Дмитрий Дикусар

"Дима – он именно в горячих местах. Он пожертвовал всем, что у него было. Вот это точно. То есть он человек, который зарабатывал очень хорошие деньги и мог бы себе еще долго наслаждаться гражданской жизнью", - подытожила Холоденко.

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О персоне: Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар - украинский танцор и хореограф. Наибольшую популярность приобрел благодаря проекту "Танцы со звездами" - танцевал во втором, шестом, седьмом и восьмом сезонах с Ириной Билык, Викторией Булитко, Славой Каминской и Ольгой Харлан соответственно. 28 февраля 2022 года Дикусар сообщил, что пополнил ряды ВСУ. С тех пор он защищает Украину на фронте.

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