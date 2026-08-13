'Бегает, хрюкает': 49-летний известный актер рассказал о работе с 29-летней невестой

Украинский актер Вячеслав Довженко раскрыл неожиданные подробности отношений с молодой невестой.

https://stars.glavred.info/begaet-hryukaet-49-letniy-izvestnyy-akter-rasskazal-o-rabote-s-29-letney-nevestoy-10788161.html Ссылка скопирована

49-летний известный актер рассказал о работе с 29-летней невестой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sldovgenko

Кратко:

Вячеслав Довженко работает вместе с невестой Светланой в одном проекте

Собака по кличке Джек любит ездить с ними на работу

Украинский актер Вячеслав Довженко рассказал о том, как складываются его отношения с невестой Светланой. По словам артиста, возлюбленная, которая младше его на 20 лет, работает вместе с ним в одном проекте, однако попала туда исключительно благодаря своему профессионализму.

В интервью Styler.rbc.ua актер отметил, что Светлана занимает должность художницы по костюмам и не связана с проектом через него. При этом он признался, что совместная работа имеет и свои минусы.

видео дня

"Честно говоря, мне это даже немного мешает, потому что когда два человека пропадают на работе, это чувствуется. Особенно страдает наш пес Джек, потому что с утра до вечера один дома", - рассказал Довженко.

По словам актера, иногда они берут питомца с собой на съемочную площадку, но все зависит от локации, графика и погодных условий.

Довженко рассказал, что Джек с удовольствием ездит на съемки, знакомится с людьми и любит внимание окружающих. Однако в сильную жару супруги предпочитают оставлять собаку дома, чтобы псу было комфортнее находиться в прохладе.

"Джек очень любит ездить с нами на работу, бегает, хрюкает, знакомится со всеми, такой очень тактильный пес, любит, когда его гладят, разговаривают с ним. Но учитываем погодные условия: в страшную жару люди с трудом выдерживали, поэтому он сидел дома, в прохладе", - рассказал Довженко.

Джек / Фото: instagram.com/sldovgenko

Вячеслав Довженко - личная жизнь

Популярный актер Вячеслав Довженко решился на второй брак после многолетнего союза с актрисой Ксенией Башей, который продлился 17 лет и завершился в 2018 году. У бывших супругов подрастают двое общих детей - Иван и Василий, которые остаются важной частью жизни артиста.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что исполнитель шансона Михаил Гулько скончался в Нью-Йорке на 96-м году жизни. Музыканта, известного как "крестный отец" жанра и "Орфей тюремной романтики", не стало 11 августа - спустя всего несколько недель после 95-летнего юбилея.

Жена голливудского актера Алека Болдуина Хилария рассказала о состоянии своего психического здоровья. Мать семерых детей призналась, что у нее диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также дислексия - особенность, которая может затруднять чтение и обработку письменной информации.

Читайте также:

О персоне: Вячеслав Довженко Вячеслав Довженко - украинский актер театра и кино. Лауреат премии "Золотая дзига" в категории за лучшую мужскую роль, сообщает Википедия. С 2011 года служит в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Известные киноработы: "Молитва о гетмане Мазепе", "Киборги", "Другой Франко", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред