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"Бегает, хрюкает": 49-летний известный актер рассказал о работе с 29-летней невестой

Виталий Кирсанов
13 августа 2026, 16:11
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Украинский актер Вячеслав Довженко раскрыл неожиданные подробности отношений с молодой невестой.
49-летний известный актер рассказал о работе с 29-летней невестой
49-летний известный актер рассказал о работе с 29-летней невестой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sldovgenko

Кратко:

  • Вячеслав Довженко работает вместе с невестой Светланой в одном проекте
  • Собака по кличке Джек любит ездить с ними на работу

Украинский актер Вячеслав Довженко рассказал о том, как складываются его отношения с невестой Светланой. По словам артиста, возлюбленная, которая младше его на 20 лет, работает вместе с ним в одном проекте, однако попала туда исключительно благодаря своему профессионализму.

В интервью Styler.rbc.ua актер отметил, что Светлана занимает должность художницы по костюмам и не связана с проектом через него. При этом он признался, что совместная работа имеет и свои минусы.

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"Честно говоря, мне это даже немного мешает, потому что когда два человека пропадают на работе, это чувствуется. Особенно страдает наш пес Джек, потому что с утра до вечера один дома", - рассказал Довженко.

По словам актера, иногда они берут питомца с собой на съемочную площадку, но все зависит от локации, графика и погодных условий.

Довженко рассказал, что Джек с удовольствием ездит на съемки, знакомится с людьми и любит внимание окружающих. Однако в сильную жару супруги предпочитают оставлять собаку дома, чтобы псу было комфортнее находиться в прохладе.

"Джек очень любит ездить с нами на работу, бегает, хрюкает, знакомится со всеми, такой очень тактильный пес, любит, когда его гладят, разговаривают с ним. Но учитываем погодные условия: в страшную жару люди с трудом выдерживали, поэтому он сидел дома, в прохладе", - рассказал Довженко.

'Бегает, хрюкает': 49-летний известный актер рассказал о работе с 29-летней невестой
Джек / Фото: instagram.com/sldovgenko

Вячеслав Довженко - личная жизнь

Популярный актер Вячеслав Довженко решился на второй брак после многолетнего союза с актрисой Ксенией Башей, который продлился 17 лет и завершился в 2018 году. У бывших супругов подрастают двое общих детей - Иван и Василий, которые остаются важной частью жизни артиста.

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Жена голливудского актера Алека Болдуина Хилария рассказала о состоянии своего психического здоровья. Мать семерых детей призналась, что у нее диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также дислексия - особенность, которая может затруднять чтение и обработку письменной информации.

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О персоне: Вячеслав Довженко

Вячеслав Довженко - украинский актер театра и кино. Лауреат премии "Золотая дзига" в категории за лучшую мужскую роль, сообщает Википедия. С 2011 года служит в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Известные киноработы: "Молитва о гетмане Мазепе", "Киборги", "Другой Франко", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" и пр.

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