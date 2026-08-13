'Пытаюсь ужиться': Елена Шоптенко сказала, вернется ли в Украину

По словам Шоптенко, окончательное решение будет зависеть прежде всего от ситуации с безопасностью, а также от других обстоятельств.

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Алена Шоптенко сказала, вернется ли в Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alena_shoptenko

Кратко:

Елена Шоптенко живет в Австрии

Вопрос возвращения домой для Шоптенко остается открытым

Известная украинская хореограф и танцовщица Елена Шоптенко, которая после начала полномасштабного российского вторжения уехала за границу вместе с сыном, рассказала о возможном возвращении домой.

В Instagram артистка призналась, что тема возвращения в Украину для нее остается непростой. По словам Шоптенко, окончательное решение будет зависеть прежде всего от ситуации с безопасностью, а также от других обстоятельств.

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"Очень сложный и болезненный вопрос. Если позволит ситуация с безопасностью, я бы хотела вернуться. Однако окончательное решение я буду принимать по обстоятельствам, учитывая не только свои желания, но и то, что будет лучше для сына, который и так пережил достаточно стресса во время неожиданного переезда и адаптации в новой стране", - написала хореограф.

При этом Шоптенко отметила, что ее нынешняя жизнь в Австрии вызывает у нее неоднозначные чувства. Несмотря на адаптацию к новым условиям, вопрос возвращения домой для нее остается открытым.

"У меня очень разные ощущения от Вены, сейчас я пытаюсь с ней "ужиться".Это очень красивый архитектурный город, в нем чувствуется величие и история. С другой стороны – для меня он такой вылизанный, вычищенный, что иногда в этом не чувствуется души. А может, я просто очень скучаю по дому и по местам, где родилась и выросла. А если говорить о системах, то мне не всё нравится в социальных системах Вены, в частности, в медицинской", – отметила Елена.

Фото: instagram.com/stories

Елена Шоптенко / инфографика: Главред

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О персоне: Елена Шоптенко Елена Шоптенко - украинская танцовщица, хореограф, двукратная чемпионка мира по бальным танцам. Мастер спорта международного класса. Участница многочисленных украинских телепроектов - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".

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