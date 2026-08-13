"Обкуренный и плохо поет": Дан Балан опозорился нетрезвыми выступлениями

Вы узнаете:
- В чем обвиняют Дана Балана
- Что произошло на свадьбе известного блогера
Молдавский певец Дан Балан, который продолжает регулярно приезжать в Украину на частные выступления и корпоративы, оказался в центре громкого скандала. Блогер Сергей Халус и журналистка Наталья Тур в программе "Ні стида, ні совісті" заявили, что после частных вечеринок с участием артиста заказчики массово остаются недовольны качеством шоу.
По словам Натальи Тур, клиенты часто жалуются на то, что Балан выходит к публике в неадекватном виде. Заказчики подозревают, что причина состояния артиста кроется в злоупотреблении алкоголем и запрещенными веществами.
"У нас все потом недовольны корпоративами. Говорят, он приезжает какой-то набуханый, обкуренный и плохо поет", - поделилась инсайдами журналистка.
В ответ на слова коллеги Сергей Халус вспомнил резонансный случай с выступлением молдавской звезды на свадьбе блогера Дениса Поветкина. По словам ведущего, жених был настолько шокирован поведением артиста, что потребовал немедленно прекратить его шоу.
"Денчик прервал мероприятие, подошел к организаторам и сказал: "Уберите его со сцены!" Он выступал за деньги, но был в таком состоянии, что они сказали: "Мы не хотим даже на это смотреть". Это как какой-то пьяный мужчина", - рассказал Халус.
Интересно, что сам Денис Поветкин еще в мае 2026 года в интервью Васе Тимошенко открыто признавался, что был разочарован выступлением звезды. Блогер вспомнил, что артист опоздал, вышел на сцену с высоким пафосом, даже не поздоровался с гостями и выглядел крайне странно. Поветкин признался, что хотел прекратить выступление Дана Балана, которое грозило испортить весь праздник.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что исполнитель шансона Михаил Гулько скончался в Нью-Йорке на 96-м году жизни. Музыканта, известного как "крестный отец" жанра и "Орфей тюремной романтики", не стало 11 августа - спустя всего несколько недель после 95-летнего юбилея.
Также актриса Люси Дэвис, известная по "Офису" и "Чудо-женщине", откровенно рассказала о тяжелой болезни. 53-летняя звезда призналась, что уже полтора года сражается с неизлечимым раком груди четвертой стадии, поразившим метастазами ее кости.
Читайте также:
- Внук Ротару показал свои тренировки и атлетическое тело
- Алина Гросу столкнулась с проблемой из-за резких изменений сына - детали
- "Мы что, в концлагере?": Полякова получила жесткий ответ после скандальных заявлений
О персоне: Дан Балан
Дан Балан – молдавский музыкант, автор песен и продюсер, бывший солист группы O-Zone. Первый и единственный молдавский музыкант, номинированный на премию Грэмми, как соавтор хита Live Your Life в исполнении певицы Рианны и рэпера T.I.
27 февраля выразил свою поддержку в Инстаграмме, опубликовав флаг Украины и слова Тараса Шевченко.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред