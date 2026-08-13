"Обкуренный и плохо поет": Дан Балан опозорился нетрезвыми выступлениями

Заказчики частых выступлений молдавского певца жалуются на его неприемлемое поведение.

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Где сейчас Дан Балан / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дан Балан; t.me/funnylovedb

Вы узнаете:

В чем обвиняют Дана Балана

Что произошло на свадьбе известного блогера

Молдавский певец Дан Балан, который продолжает регулярно приезжать в Украину на частные выступления и корпоративы, оказался в центре громкого скандала. Блогер Сергей Халус и журналистка Наталья Тур в программе "Ні стида, ні совісті" заявили, что после частных вечеринок с участием артиста заказчики массово остаются недовольны качеством шоу.

По словам Натальи Тур, клиенты часто жалуются на то, что Балан выходит к публике в неадекватном виде. Заказчики подозревают, что причина состояния артиста кроется в злоупотреблении алкоголем и запрещенными веществами.

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"У нас все потом недовольны корпоративами. Говорят, он приезжает какой-то набуханый, обкуренный и плохо поет", - поделилась инсайдами журналистка.

Как Дан Балан выглядел раньше / фото: instagram.com, Дан Балан

В ответ на слова коллеги Сергей Халус вспомнил резонансный случай с выступлением молдавской звезды на свадьбе блогера Дениса Поветкина. По словам ведущего, жених был настолько шокирован поведением артиста, что потребовал немедленно прекратить его шоу.

"Денчик прервал мероприятие, подошел к организаторам и сказал: "Уберите его со сцены!" Он выступал за деньги, но был в таком состоянии, что они сказали: "Мы не хотим даже на это смотреть". Это как какой-то пьяный мужчина", - рассказал Халус.

Дан Балан на концерте / фото: t.me/funnylovedb

Интересно, что сам Денис Поветкин еще в мае 2026 года в интервью Васе Тимошенко открыто признавался, что был разочарован выступлением звезды. Блогер вспомнил, что артист опоздал, вышел на сцену с высоким пафосом, даже не поздоровался с гостями и выглядел крайне странно. Поветкин признался, что хотел прекратить выступление Дана Балана, которое грозило испортить весь праздник.

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О персоне: Дан Балан Дан Балан – молдавский музыкант, автор песен и продюсер, бывший солист группы O-Zone. Первый и единственный молдавский музыкант, номинированный на премию Грэмми, как соавтор хита Live Your Life в исполнении певицы Рианны и рэпера T.I.

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