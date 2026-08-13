Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Обкуренный и плохо поет": Дан Балан опозорился нетрезвыми выступлениями

Кристина Трохимчук
13 августа 2026, 10:45
google news Подпишитесь
на нас в Google
Заказчики частых выступлений молдавского певца жалуются на его неприемлемое поведение.
Где сейчас Дан Балан
Где сейчас Дан Балан / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дан Балан; t.me/funnylovedb

Вы узнаете:

  • В чем обвиняют Дана Балана
  • Что произошло на свадьбе известного блогера

Молдавский певец Дан Балан, который продолжает регулярно приезжать в Украину на частные выступления и корпоративы, оказался в центре громкого скандала. Блогер Сергей Халус и журналистка Наталья Тур в программе "Ні стида, ні совісті" заявили, что после частных вечеринок с участием артиста заказчики массово остаются недовольны качеством шоу.

По словам Натальи Тур, клиенты часто жалуются на то, что Балан выходит к публике в неадекватном виде. Заказчики подозревают, что причина состояния артиста кроется в злоупотреблении алкоголем и запрещенными веществами.

видео дня

"У нас все потом недовольны корпоративами. Говорят, он приезжает какой-то набуханый, обкуренный и плохо поет", - поделилась инсайдами журналистка.

Как Дан Балан выглядел раньше
Как Дан Балан выглядел раньше / фото: instagram.com, Дан Балан

В ответ на слова коллеги Сергей Халус вспомнил резонансный случай с выступлением молдавской звезды на свадьбе блогера Дениса Поветкина. По словам ведущего, жених был настолько шокирован поведением артиста, что потребовал немедленно прекратить его шоу.

"Денчик прервал мероприятие, подошел к организаторам и сказал: "Уберите его со сцены!" Он выступал за деньги, но был в таком состоянии, что они сказали: "Мы не хотим даже на это смотреть". Это как какой-то пьяный мужчина", - рассказал Халус.

Дан Балан на концерте в Кишеневе
Дан Балан на концерте / фото: t.me/funnylovedb

Интересно, что сам Денис Поветкин еще в мае 2026 года в интервью Васе Тимошенко открыто признавался, что был разочарован выступлением звезды. Блогер вспомнил, что артист опоздал, вышел на сцену с высоким пафосом, даже не поздоровался с гостями и выглядел крайне странно. Поветкин признался, что хотел прекратить выступление Дана Балана, которое грозило испортить весь праздник.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что исполнитель шансона Михаил Гулько скончался в Нью-Йорке на 96-м году жизни. Музыканта, известного как "крестный отец" жанра и "Орфей тюремной романтики", не стало 11 августа - спустя всего несколько недель после 95-летнего юбилея.

Также актриса Люси Дэвис, известная по "Офису" и "Чудо-женщине", откровенно рассказала о тяжелой болезни. 53-летняя звезда призналась, что уже полтора года сражается с неизлечимым раком груди четвертой стадии, поразившим метастазами ее кости.

Читайте также:

О персоне: Дан Балан

Дан Балан – молдавский музыкант, автор песен и продюсер, бывший солист группы O-Zone. Первый и единственный молдавский музыкант, номинированный на премию Грэмми, как соавтор хита Live Your Life в исполнении певицы Рианны и рэпера T.I.
27 февраля выразил свою поддержку в Инстаграмме, опубликовав флаг Украины и слова Тараса Шевченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
На Украину надвигается жара: синоптик предупредила о резком изменении погоды

На Украину надвигается жара: синоптик предупредила о резком изменении погоды

11:35Синоптик
Дрон РФ прицельно попал в поезд с 340 пассажирами на Одесчине: есть погибшие

Дрон РФ прицельно попал в поезд с 340 пассажирами на Одесчине: есть погибшие

09:28Украина
У Украины появился новый план войны, уникальные операции начались: что ждет РФ

У Украины появился новый план войны, уникальные операции начались: что ждет РФ

09:25Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Поражены сразу четыре корабля: Украина провела масштабную операцию в тылу РФ

Поражены сразу четыре корабля: Украина провела масштабную операцию в тылу РФ

Зачем оставлять кофейную гущу на террасе: трюк поможет решить назойливую проблему

Зачем оставлять кофейную гущу на террасе: трюк поможет решить назойливую проблему

Проблемы начнут отступать: четыре знака зодиака вступают в новый период

Проблемы начнут отступать: четыре знака зодиака вступают в новый период

Гороскоп Таро на завтра 13 августа: Овнам - действовать, Близнецам - новости

Гороскоп Таро на завтра 13 августа: Овнам - действовать, Близнецам - новости

Китайский гороскоп на сегодня, 13 августа: Кроликам - хаос, Тиграм - влюбленность

Китайский гороскоп на сегодня, 13 августа: Кроликам - хаос, Тиграм - влюбленность

Последние новости

11:50

Кошка дожила до 31 года: хозяин раскрыл неожиданный рецепт ее долголетия

11:39

Китайский гороскоп на завтра, 14 августа: Быкам - порядок, Собакам - соперничество

11:35

На Украину надвигается жара: синоптик предупредила о резком изменении погоды

11:33

"Ты ее закопал": российский блогер "слил" Рамину

11:28

Помидоры будут оставаться свежими гораздо дольше: секретный способ хранения

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
11:04

Малосольные огурцы за 5 минут: вкусный рецепт для бутербродов, бургеров и салатов

10:57

Путин обострил ситуацию: Япония выразила протест РФ из-за Курильских островов

10:46

"Мне нужно погуглить": жена Алека Болдуина откровенно рассказала о своем диагнозе

10:45

"Обкуренный и плохо поет": Дан Балан опозорился нетрезвыми выступлениями

Реклама
10:35

Туи не будут желтеть и станут густыми: поможет секретное средство из кухни

10:18

Рецепт домашнего мороженого из трех ингредиентов – готовится 35 минут

10:04

Умер "крестный отец российского шансона", родом из Украины — что произошло

09:53

Белые кухни больше не в моде: какой оттенок признан лучшим для дома

09:28

Дрон РФ прицельно попал в поезд с 340 пассажирами на Одесчине: есть погибшие

09:25

У Украины появился новый план войны, уникальные операции начались: что ждет РФ

09:15

"В стиле 90-х": Роналду после свадьбы захейтили за кольца

08:38

ВСУ освободили 26 населенных пунктов: как контрнаступление меняет фронт - ISW

08:07

Мощный удар вглубь РФ: дроны атаковали Башкортостан, горит важный объект

07:13

"Есть 1%": Зеленский сказал, сколько Украине нужно ракет Patriot, чтобы пережить зиму

06:52

Дроны нанесли удар по порту в Одесской области: вспыхнул пожар на месте "прилета"

Реклама
05:00

Проблемы начнут отступать: четыре знака зодиака вступают в новый период

04:41

Большинство попадало туда не по своей воле: зачем СССР начал строить крематории

04:37

Гороскоп на завтра, 14 августа: Львам — отдых, Девам — перемены

04:07

Свекла наберет вес и станет сладкой, как мед: что обязательно сделать в августе

03:13

В России могут вспыхнуть антивоенные протесты: эксперт назвал главное условие

02:46

Пищевая сода для комнатных растений: когда помогает, а когда вредит

01:57

"Путин уже не решает": комбриг ВСУ раскрыл, что реально может заставить РФ к миру

01:01

Мухи исчезнут и не вернутся: простой домашний лайфхак без капли химииВидео

00:02

Трудные времена позади: кого ждет мощная волна позитива с 13 августа

00:00

Не все сидераты одинаково полезны: что посеять перед разными овощамиВидео

12 августа, среда
23:39

Не сломить и не покорить: какие женские имена обладают самым сильным характером

23:24

Система мобилизации может измениться: что уже сделала команда Драпатого

23:14

Поставьте в вазу в августе: колючее растение, которое отпугнет от дома злых людей

22:52

Испортится или долежит: как проверить герметичность банок после охлаждения

22:46

ВСУ резко изменили ситуацию на фронте: DeepState показал масштабы наступления

22:44

Продают за копейки: цены на популярный сезонный продукт достигли минимума

22:17

Украли из молитвенника: какова история советского лозунга "Миру — мир"

22:03

Как избавиться от жучков в крупе всего за одну ночь: поможет простая крышка от бутылки

22:01

Поражены сразу четыре корабля: Украина провела масштабную операцию в тылу РФ

21:55

Мелкий картофель вместо обильного урожая: что было сделано не так

Реклама
21:13

"Путин остановит войну": Зеленский сказал, как Украина планирует дожать РФ

21:05

Почему нельзя заливать соду и уксус при засорах: что произойдет с трубами

21:05

Вернуть унитазу чистоту и свежесть очень просто: какое средство следует залить на ночь

20:44

Нужно ли добавлять масло в макароны: распространённая ошибка при варке

20:22

Листья груши быстро чернеют и опадают: как спасти дерево в августеВидео

20:04

Киев и Баку сближаются, а новое исследование напоминает о сотнях тысяч жертв на Кавказе

19:57

Продовольственный коллапс: какие продукты массово исчезают из украинских магазинов

19:16

Отопительный сезон под угрозой: для каких городов зима может оказаться тяжелой

19:10

США вмешались в нефтяную войну: Невзлин объяснил, о чем Вэнс просил Зеленскогомнение

19:03

Как сказать "сбоку припека" на украинском: самые точные эквиваленты

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять