"Мы что, в концлагере?": Полякова получила жесткий ответ после скандальных заявлений

В сети не утихает скандал после интервью Оли Поляковой.

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Оля Полякова - скандал / коллаж: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как Полякова оказалась в центре скандала из-за россиянина

Почему заявления артистки о "концлагере" возмутили украинцев

Как отреагировали пользователи сети и кто из звезд поддержал певицу

Скандальное интервью популярной украинской певицы Оли Поляковой вызвало значительный резонанс в соцсетях. Главред расскажет, что в словах артистки возмутило украинцев и как на заявления знаменитости отреагировали звезды и пользователи Threads.

Заявления о "концлагере" и мобилизации: как разворачивался скандал

Скандал вокруг певицы разгорелся после её появления в развлекательном видео с российским музыкантом Сергеем Григорьевым-Апполоновым во время фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале. После волны возмущения украинцев ролик удалили. Вместо признания своей ошибки в новом интервью Рамина Эсхакзай Полякова сравнила требования публичных извинений с "партийной системой" и выразила опасение, что общество сейчас запугано.

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"Мы что, в лагере для политических заключённых? Почему все постоянно требуют от нас извинений? Надо ходить и говорить: "Ой, я не посмотрела, не узнала, не проверила". А тебе отвечают: "Ты должна была проверить". Но это приведет к тому, что все превратятся в запуганных мышей, которые сидят в своих норах и боятся высунуть даже нос", - заявила Полякова.

Оля Полякова - интервью Рамине Эсхакзай / скриншот из видео

Артистка также подробнее высказалась о реакции общества на высказывания публичных людей и затронула тему мобилизации. Оля считает, что из-за угрозы мощного хейта популярные личности боятся открыто высказывать своё мнение об общественных процессах.

"Посмотрите на этих звезд, которые боятся рот открыть. Ты всё время должен оглядываться. Ты должен все время бояться. Мы что, в концлагере? Давайте ходить строем: партия сказала - нет, нельзя. Партия сказала - да", - возмутилась певица.

Она добавила, что общество живет по двойным стандартам, и упрекнула его в равнодушии.

"Здесь ты кричишь, что это позор. А когда видишь, что человека забивают ногами, ты отворачиваешься и просто уходишь, чтобы, не дай Бог, тебе тоже не прилетело. Вот так люди превращаются в равнодушных существ", - считает знаменитость.

Оля Полякова - реакция на интервью / скриншот из видео

Полякова отказалась извиняться перед украинцами

Артистка категорически отвергла любые претензии со стороны общества и выразила убеждение, что ей не за что извиняться.

"Я не считаю, что допустила ошибку. Почему ты заставляешь меня признавать ошибку, которой не было? Я никому ничего не должна объяснять. Я ничего плохого не сделала. Может, ещё извиниться перед народом, потому что я встречалась с каким-то парнем?" - высказалась певица.

Реакция сети на скандальные заявления Оли Поляковой

Слова Поляковой вызвали настоящий взрыв возмущения в украинских соцсетях. Пользователи массово упрекают певицу в продвижении российских нарративов и непонимании реалий, в которых живет страна во время войны. В комментариях ей упрекают в том, что она по-прежнему находится в "русскоязычном культурном пространстве", напоминают о прошлых интервью с прокремлевскими деятелями и предлагают уехать в РФ, если её не устраивает украинское общество. К тому же украинцы возмущены упреками в "запуганности": люди подчеркивают, что активно выражают свою позицию и выходят на протесты, в то время как артистка завуалированно оправдывает свои развлечения с россиянами за границей.

Комментарии к интервью Поляковой Рамини Эсхакзай / скрин из Threads

"Оля, вам очень сильно подходит Россия. По риторике, атмосфере и мировоззрению. Уезжайте".

"В 22-м году был ваш разговор с Собчак. То есть вы душевно общались с путинской крестницей, а теперь что-то рассказываете о войне?".

"Украинцы как раз выходят и говорят о проблемах. А ты сидишь и рассказываешь им о "концлагере" и "запуганных мышах", потому что тебе с россиянами спокойно развлекаться не дают. Может, ты до сих пор в плену российского культурного пространства?".

Реакция на интервью Поляковой / скрин из Threads

"Оля просто привыкла говорить всё, что придет в голову. Раньше это сходило с рук, но времена изменились. Теперь нужно было работать над своими ценностями и взглядами, а не только над внешним видом".

"Если бы вы высунули голову из своего пророссийского пузыря, вы бы увидели, сколько есть прекрасных людей, которым небезразлична судьба Украины. Но вы к ним не относитесь".

Реакция украинцев на слова Поляковой / скрин из Threads

Реакция Виталия Портникова на скандал с Олей Поляковой

На скандальные высказывания реагируют и публичные интеллектуалы. Журналист Виталий Портников отметил, что сравнение с концлагерем некорректно, ведь сейчас именно оккупированные Россией территории Украины являются одними из самых опасных в мире, а люди на них рискуют попасть в застенки в любой момент. По мнению Портникова, звезды должны быть готовы к критике позиции, которую они озвучивают публично.

"Считать, что человек находится в концлагере только потому, что у других может быть иное мнение относительно его модели поведения в собственной профессиональной среде, мне кажется, это огромное преувеличение. Любой публичный человек должен быть готов к критике своего поведения, даже если он считает, что не нарушает никаких социальных табу… Концентрационный лагерь - это изоляция. Концлагерь - это когда тебя пытают, а не просто советуют не обниматься с российскими поп-звездами. Концлагерь - это когда за лайк в социальных сетях тебе могут дать 15 лет лишения свободы", - заявил журналист.

Виталий Портников о скандале с Олей Поляковой / скриншот из видео

Кто из звезд поддержал Олю Полякову

Несмотря на массовое возмущение в сети, некоторые представители украинского шоу-бизнеса и медиаиндустрии встали на защиту коллеги. В комментариях под её публикациями звёздные друзья восхищаются смелостью и откровенностью Поляковой, называя её едва ли не единственной артисткой, которая не боится говорить вслух "неудобную правду". К поддержке присоединились Тарас Цимбалюк, Ольга Сумская, Слава Каминская, Ольга Горбачева, Таня Муиньо, Ксения Мишина, Катя Сильченко, Камалия, Андре Тан и другие.

"Первая звезда, у которой язык на правильном месте. Вечное уважение", - Евгений Семенченко

"Спасибо, Оля! Поддерживаю каждое слово", - Ольга Сумская

"100% поддерживаю!" - Камалия

"Оля! Восхищаюсь твоей смелостью!" - Егор Андрющенко

"Я на 100% согласна". - Катя Сильченко

"Оля, ты королева". - Андре Тан

Какие звезды поддержали Олю Полякову / скрин из Instagram

Кто из звёзд высказался против позиции Оли Поляковой

Позицию певицы и её скандальные тезисы жестко раскритиковали и коллеги по цеху, блогеры и продюсеры. Например, Елена Мозговая не сдерживала эмоций и осудила как сами высказывания Поляковой, так и всех, кто выразил ей поддержку.

"Это какой-то трэш! Сограждане и сочувствующие, отпишитесь от меня, забаньте, но дайте покой моим нервам, чтобы я не видела всего этого и всех, кто поддерживает интервью и "позицию" Оли… Честно, никто из вас ничего не понял за кто знает сколько лет войны. Идите с миром… и куда-нибудь подальше от меня", - заявила знаменитость.

Реакция Елены Мозговой на скандал с Олей Поляковой / скрин из Instagram

Амиль Насиров (лидер группы "Курган & Agregat") высмеял жалобы Поляковой на сложные условия заработка во время концертов и её оправдания, что артистам "нужно что-то есть". Он напомнил, что их группа передает все средства, полученные от гастролей, ВСУ, а зарабатывает на рекламе и корпоративах.

"Когда вы видите у нас отчеты с десятками миллионов гривен, привезенных с благотворительных туров, знайте: мы в тех турах между концертами заклеиваем рот строительным скотчем, чтобы не есть! Мы действительно относительно неплохо зарабатываем на рекламе, корпоративах, стримах. Поэтому и отдаем все с концертов на армию", - высказался Амиль.

Реакция Амиля Насирова на слова Оли Поляковой / скрин из Threads

Блогер Елена Мандзюк раскритиковала Полякову за попытки оправдать российских артистов, в частности Аллу Пугачеву и Максима Галкина.

"Спасибо Рамине за то, что она как журналист освещает и раскрывает огромную проблему в Украине - поддержку россиян самими украинцами и формирование положительного образа россиян, которые даже поддерживали оккупацию Крыма, именно этим Галкин и занимался в 2014 году", - заявила Мандзюк.

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О персоне: Оля Полякова Оля Полякова - популярная украинская певица, актриса, блогер и телеведущая, сообщает Википедия. За свою карьеру она победила во втором сезоне "Народной звезды", участвовала в "Танцах со звездами", вела шоу "Звездные яйца", а также выступала тренером в "Лиге смеха" и детективом в проекте "Маска".

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