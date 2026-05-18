"Такого наговорил": Полякова публично обвинила Вадика в разладе с Ефросининой

Вы узнаете:
- Оля Полякова высказалась о приостановке проекта "Дорослі дівчата"
- В чем она обвинила Вадима Буряковского
Украинская певица Оля Полякова впервые высказалась о приостановке проекта "Дорослі дівчата". Артистка прямо назвала причину того, почему у нее разошлись дороги с Машей Ефросининой, сообщает Сцена.UA.
Недавно известные певица и ведущая заявили, что поставили на паузу свое сотрудничество. Ефросинина и Полякова постарались обойти острые углы в своем официальном стейтменте и сосредоточились на том, что обеим знаменитостям пришла пора двигаться дальше.
"Конечно, мы видим все эти заголовки и попытки найти подтекст там, где его нет. Скажем один раз: мы остаемся взрослыми женщинами, которые могут позволить себе обсудить неудобные темы. Но делаем это приватно и гордимся тем, что нам всегда хватало и хватает мудрости и уважения друг к другу, чтобы приходить к пониманию в вопросах наших отношений", — прозвучало в заявлении.
Однако Полякова не стала скрывать настоящую причину разлада с Ефросининой и прямо обвинила в этом своего супруга Вадима Буряковского. После скандального интервью, в котором он откровенно высказался о неискренности ведущей и назвал ее супруга Тимура Хромаева "мажором", между звездами пробежала черная кошка.
"Это произошло, когда Олеся Бацман через меня затащила Вадика на интервью к Гордону, и он как стрельнул! Такого наговорил, что закрылись "Дорослі дівчата", — высказалась Полякова со сцены.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Таисия Повалий со слезами на глазах поделилась тем, что единственный сын прекратил с ней всякое общение. По ее словам, причиной этого стало "зомбирование" сына пропагандой и пагубным влиянием проукраинского окружения.
Также об участии Киркорова в подготовке номера для DARA на Евровидение-2026 один из его создателей даже не слышал. По мнению Николаса, российский артист просто пытался приписать себе чужую победу, чтобы обеспечить себе повод вновь появиться на конкурсе в следующем году.
Вас может заинтересовать:
- Евровидение 2026: результат LELEKA и как голосовали за Украину
- О чем песня победителя Евровидения 2026: Bangaranga
- "Приписать себе": Киркорова "обломали" с победой на Евровидении 2026
О персоне: Маша Ефросинина
Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша", сообщает Википедия. Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред