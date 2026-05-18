"Приписать себе": Киркорова "обломали" с победой на Евровидении 2026

Кристина Трохимчук
18 мая 2026, 09:55
Над номером победительницы Евровидения 2026 работали украинцы.
Евровидение 2026 - заявление Киркорова
Евровидение 2026 - заявление Киркорова

  • Как украинцы помогли создать номер для DARA на Евровидении 2026
  • Был ли причастен Филипп Киркоров к номеру Болгарии

После резонансных заявлений российского пропутинского артиста Филиппа Киркорова о том, что он помогал Болгарии одержать победу на Евровидении 2026, ему ответил один из украинских создателей, который на самом деле участвовал в подготовке победного номера. В комментарии МУЗВАР Nicholas Chobb рассказал, действительно ли Киркоров приложил руку к победе DARA.

По словам Николаса, именно украинская команда внесла большой вклад в то, как выглядел победный номер Болгарии на Евровидении 2026. Украинцы участвовали в создании декораций и видеоконтента.

Кто создал победный номер Dara на Евровидение 2026
Кто создал победный номер Dara на Евровидение 2026

"Я работал с командой Болгарии как creative advisor — человека, к которому продюсерская команда обращалась за творческой оценкой, рекомендациями по перформансу. Участвовал в разработке вида и функционала основной декорации номера вместе с украинским художником-постановщиком, а также в создании видеоконтента для LED-экранов", — поделился он.

А вот об участии Киркорова в подготовке DARA к Евровидению 2026 создатель номера даже не слышал. По мнению Николаса, российский певец просто хотел приписать себе победу, чтобы в следующем году снова засветиться на конкурсе.

Dara победила на Евровидении 2026
Dara победила на Евровидении 2026

"О Киркорове я впервые узнал сегодня из Threads. На всех этапах подготовки номера — с момента выбора песни участницы до финального выступления — никакого упоминания о его участии со стороны продюсерской или режиссерской команды не было. Поэтому я не могу подтвердить его причастность непосредственно к созданию перформанса, над которым я работал. Думаю, что его попытки приписать себе причастность к победе выглядят как личная инициатива напомнить о себе и о том, откуда он родом, ведь Болгария — одна из немногих стран, куда, скорее всего, ему открыт въезд и у него будет возможность приехать на его "любимый конкурс", — высказался Nicholas Chobb.

Евровидение 2026 - Dara "Bangaranga":

Ранее Главред сообщал, что в Вене подошел к концу 70-й юбилейный конкурс Евровидение. Вопреки пессимистичным ожиданиям букмекеров, Украина уверенно закрепила за собою место в десятке сильнейших. LELEKA показала потрясающий перформанс, который оценили зрители конкурса.

Также вопреки ставкам букмекеров, победу на Евровидении 2026 сенсационно вырвала Болгария. Хотя букмекеры единогласно пророчили триумф представителю Финляндии, итоговые баллы от национальных жюри и телезрителей кардинально изменили расклад сил.

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

