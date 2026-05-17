Впервые в истории: Евровидение 2026 получило сенсационного победителя

Кристина Трохимчук
17 мая 2026, 02:32
Что известно о победительнице Евровидения 2026 из Болгарии.
Евровидение 2026 - победитель
Евровидение 2026 - победитель / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Евровидение

Вы узнаете:

  • Кто победил на Евровидении 2026
  • Что известно о певице Dara

Евровидение 2026 завершилось удивительным результатом — "темная лошадка" из Болгарии смогла одолеть фаворитов и сенсационно победить на конкурсе. Рассказываем, что известно о певице Dara и ее победной песне "Bangaranga".

Евровидение 2026 — кто победил

Несмотря на то, что букмекеры в один голос пророчили победу Финляндии, результаты голосования зрителей и жюри показали совершенно другую картину симпатий публики. Уже после репетиций и второго полуфинала представительница Болгарии начала стремительно подниматься в рейтингах, но так и не достигла первой строчки. Несмотря на это, в гранд-финале Dara получила 516 баллов от жюри и зрителей и одержала победу на конкурсе Евровидение 2026. Еврофаны высоко оценили энергетику певицы, ее зажигательные танцы и стабильный вокал.

Dara победила на Евровидении 2026
Dara победила на Евровидении 2026 / скрин из видео

Что известно о Dara

Одна из самых популярных исполнительниц Болгарии Dara активно популяризирует родную культуру на международной арене, ломая привычные музыкальные стереотипы. Ее главные суперхиты "Thunder", "Call Me" и "Mr. Rover" на протяжении многих недель уверенно удерживали лидерство в национальных хит-парадах, а суммарное количество просмотров и прослушиваний ее контента на цифровых платформах уже превысило отметку в 80 миллионов.

Кроме того, поп-дива успела внести весомый вклад в развитие молодых талантов, успешно отработав два сезона в качестве звездного ментора на вокальном шоу "The Voice of Bulgaria" в 2021 и 2022 годах. Богатый сценический опыт помог 27-летней певице стать первой победительницей Евровидения от Болгарии в истории страны.

Евровидение 2026 - кто победил
Евровидение 2026 - кто победил / скрин из видео

О чем песня Dara — "Bangaranga"

"Bangaranga" — это мощный манифест внутренней свободы и безудержной энергии. В этой драйвовой композиции с нотками легкого бунтарства артистка призывает слушателей отбросить страхи и жить на полную мощность. По словам самой исполнительницы, главный посыл трека заключается в том, чтобы всегда действовать с любовью в сердце, не бояться общественного мнения и смело демонстрировать миру свою истинную уникальность, кем бы вы ни были.

Евровидение 2026: Dara — "Bangaranga" видео:

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что легендарные украинские триумфаторки "Евровидения" Верка Сердючка и Руслана устроили грандиозный перформанс в рамках интервал-акта финала Евровидения. Артистки присоединились к звездному лайнапу шоу и зажгли арену культовыми хитами.

Также выступление представителя Италии Sal Da Vinci на Евровидении-2026 завершилось на абсолютном пределе эмоций. Исполнив трек "Per sempre sì", певец расплакался прямо перед многомиллионной аудиторией шоу.

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

