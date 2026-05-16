"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

Артист сделал дорогой подарок представительнице Украины.

Верка Сердючка и LELEKA - Евровидение 2026 / коллаж: Главред, фото: Елена Мозговая, Суспільне Євробачення

Представительница Украины на Евровидении 2026 LELEKA откровенно рассказала о помощи Андрея Данилко, которая стала критически важной для ее выступления на конкурсе. На YouTube-канале "Евровидение Украина" певица поделилась, что артист, известный под амплуа Верки Сердючки, сделал ей дорогой подарок.

Для выступления исполнительнице понадобились дорогие ушные мониторы — наушники, которые помогают артисту слышать себя на большой сцене. Этот прибор критически важен для успешного выступления, ведь без него практически невозможно петь в ритм музыки. LELEKA обращалась к нескольким спонсорам, но помочь ей согласился только Данилко.

LELEKA выступила на Евровидении 2026 / фото: instagram.com, LELEKA

"Андрей Данилко — самый прекрасный на свете. Знаете, можно к кому-то обратиться за помощью, и все такие: "Ой, не знаем. Желаем успеха, помашем вам флажками украинскими". Я позвонила Андрею, и он такой: "Да, ну это же не дело. Все дарю тебе", — эмоционально высказалась артистка.

Сам Андрей до последнего молчал о своей помощи, проявив настоящую скромность. Исполнитель лишь пошутил, что они на сцене уже свое отслушали и пора давать дорогу новому поколению. LELEKA тем временем подчеркнула, что все ее выступление зависело от доброго поступка певца.

LELEKA и Андрей Данилко за кулисами Евровидения 2026 / скрин из видео

"И я буду хорошо петь, знаете почему? Потому что я себя хорошо слышу. Почему? Потому что у меня дорогие мониторы. Почему? Потому что их мне оплатил этот человек", — заявила она.

Также Данилко проспонсировал бандуру, на которой на сцене играет Ярослав Джусь. Инструмент изготовили индивидуально в кратчайшие сроки специально для выступления на Евровидении 2026.

Ранее Главред сообщал, что перед гранд-финалом Евровидения-2026 Джамала оценила перспективы певицы LELEKA. Она отметила, что в этом году на конкурсе собрался невероятно сильный состав вокалистов, а репертуар участников поражает своим разнообразием.

Также разгорается обсуждение вокруг конкурсного трека представительницы Австралии на Евровидении-2026 Дельты Гудрем. Внимательные еврофаны обнаружили подозрительное сходство ее песни "Eclipse" с известным хитом украинской поп-дивы Ирины Билык.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

