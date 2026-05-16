Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Это как понимать?": Билык уличила фаворитку Евровидения 2026 в плагиате своего хита

Кристина Трохимчук
16 мая 2026, 12:05
google news Подпишитесь
на нас в Google
Песня представительницы Австралии вызвала споры в соцсетях.
Евровидение 2026 - Ирина Билык про плагиат песни Австралии
Евровидение 2026 - Ирина Билык про плагиат песни Австралии / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Билык, Дельта Гудрем

Вы узнаете:

  • Ирина Билык сравнила песню фаворитки Евровидения 2026 со своим хитом
  • Какой песней Билык вдохновлялась Дельта Гудрем

В соцсети Threads пользователи внезапно обнаружили подозрительное сходство конкурсной песни представительницы Австралии на Евровидении 2026 Дельты Гудрем с известным хитом украинской певицы Ирины Билык. Артистка не стала молчать и высказалась по этому поводу.

Комментаторы начали сравнивать песню "Eclipse" с хитом "О любви". В сети стали обсуждать мелодию и текст композиции, находя очевидные сходства.

видео дня

"Плагиат на Евровидении 2026! Австралия перепела песню Ирины Билык "О любви", — написал автор поста в Threads.

Неожиданно на обсуждение откликнулась и сама Ирина Билык.

"Это как понимать? Что тут у вас происходит", — написала певица.

Ирина Билык отреагировала на песню Австралии
Ирина Билык отреагировала на песню Австралии / скрин из Threads

Открытие настолько заинтересовало артистку, что она опубликовала фрагменты песен в своем Instagram и попросила поклонников сравнить их и решить, является ли это плагиатом.

"Это плагиат или нет? Как считаете", — спросила Билык.

Евровидение 2026 Австралия - плагиат
Евровидение 2026 Австралия - плагиат / скрин из Instagram Ирины Билык

Большинство комментаторов согласились с предположением — мелодия куплетов австралийской певицы оказалась слишком похожей на украинский хит.

"Очень похоже на вашу песню! Плагиат сто процентов"

"Текст, кстати, тоже имеет схожий контекст"

"Реально Австралия понравилась не просто так…."

"Я поняла, насколько мелодия знакома, только когда впервые услышала песню Австралии. И не могла успокоиться, пока не вспомнила, кому она действительно принадлежит"

"Мне не похоже, но вообще ощущение от песни Австралии такое, будто я ее где-то уже слышала"

Ирина Билык
Ирина Билык / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что представительница Украины на Евровидении-2026 LELEKA устроила настоящий фурор на шоу жюри перед гранд-финалом конкурса. На кадрах из зала видно, что еврофаны остались в абсолютном восторге от перформанса артистки.

Также очередной российский актер, решивший сменить съемочную площадку на окопы оккупационной армии, ликвидирован в Украине. Речь идет о Павле Чернявском, известном по ролям в сериалах "Счастливы вместе", "След" и фильме "Чернобыль".

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ирина Билык

Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Ирина Билык скандал новости шоу бизнеса Евровидение-2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ продвинулись вперед по нескольким направлениям и достигли успехов — детали от ISW

ВСУ продвинулись вперед по нескольким направлениям и достигли успехов — детали от ISW

12:13Фронт
Украина вернула 528 тел погибших украинских военных — что известно

Украина вернула 528 тел погибших украинских военных — что известно

11:36Война
Россия изменила тактику атак дронами "Шахед" по Украине – BI

Россия изменила тактику атак дронами "Шахед" по Украине – BI

09:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

Ольга Мартыновская не будет судьей МастерШеф: что произошло

Ольга Мартыновская не будет судьей МастерШеф: что произошло

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

Урожай смородины и порички удвоится: что нужно сделать в мае

Урожай смородины и порички удвоится: что нужно сделать в мае

Можно ли приглашать вдову на помолвку, свадьбу и крестины — ответ священника

Можно ли приглашать вдову на помолвку, свадьбу и крестины — ответ священника

Последние новости

12:33

Китайский гороскоп на завтра, 17 мая: Лошадям - встречи, Быкам - неурядицы

12:13

ВСУ продвинулись вперед по нескольким направлениям и достигли успехов — детали от ISW

12:05

"Это как понимать?": Билык уличила фаворитку Евровидения 2026 в плагиате своего хитаВидео

11:55

"Подходим к поиску с осторожностью": стартовал кастинг на нового Джеймса Бонда

11:53

На "острове миллиардеров" бесплатно раздают дома: в чем подвох

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
11:45

Кому карты Таро сулят внезапное богатство: гороскоп на новолуние 16 мая 2026Видео

11:40

"Даже если война закончится": тревожный прогноз о новом наступлении России

11:36

Украина вернула 528 тел погибших украинских военных — что известно

11:14

Солнечные панели летом: как сохранить максимальную мощность

Реклама
11:06

LELEKA роскошно выступила для жюри Евровидения 2026 — как ее оценилиВидео

10:56

Почему 17 мая на столе должен быть картофель: какой церковный праздник

10:48

Как вырастить морковь по 25 см: три главных секрета роскошного урожаяВидео

10:42

Резкий рост или падение: чего ожидать от курса доллара и евро с понедельника

09:54

Россия изменила тактику атак дронами "Шахед" по Украине – BI

09:51

РФ готовит новый сценарий ударов по Киеву: угроза ракетных атак усилится — ISW

09:30

Почему перец сбрасывает цветы: ошибки, из-за которых можно остаться без урожаяВидео

09:07

Евровидение 2026: где смотреть гранд финал

08:52

Военные РФ нанесли удар по Одесской области: есть раненые

08:51

Дроны ударили по крупнейшему химическому заводу в РФ: вспыхнул масштабный пожар

08:09

Виталий Портников: Трамп сказал Кремлю важное "нет" по поводу Донбассамнение

Реклама
07:35

Россияне атаковали Харьков: дрон нанес удар по центру города, есть пострадавшие

06:00

Начало "белой полосы": удача сама постучится в дверь трех знаков зодиака

05:28

Как облегчить колики у ребенка: эксперт назвал самые эффективные методы

05:00

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

04:41

Почему в СССР в каждом доме хранили сушеную крапиву: объяснение удивит

04:12

Как хранить хлеб, чтобы он оставался свежим до 2 недель: так делали еще наши бабушки

04:00

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке вратаря с мячом за 35 с

03:40

Астероид "убийца городов" стремительно мчится к Земле: есть ли угроза катастрофы

03:11

Что чаще всего снится людям: статистика поисковых запросов Google

02:34

Четыре знака зодиака получат подарок от Вселенной — кого ждут большие перемены

01:45

Крупы не тронет, к шкафу не подлетит: как надолго избавиться от молиВидео

01:01

Россияне придумали как защитить Шахеды от перехватчиков - Флэш

00:34

Денежная неделя ждет трех знаков зодиака: кому повезет уже с 18 мая

15 мая, пятница
23:59

В Киеве могут изменить схему движения метро: названы сроки и направление

23:13

Жесткий геомагнитный шторм атаковал страну: когда закончится буря

23:07

В США раскрыли неожиданный сценарий завершения войны в Украине

22:44

"Неразорвавшихся мин там море": РФ полностью разрушила город на Харьковщине

22:44

Лайфхак советских времен: зачем втыкать обычный гвоздь в цветочный горшок

22:06

Угроза штурма 50-тысячной группировки: эксперт об риске атаки РФ с севера

21:52

Предчувствуют будущее и эмоции: четыре месяца рождения с самым сильным чутьем

Реклама
21:33

Его просили бросить оружие: полиция опубликовала видео со стрельбой в Хмельницкой областиВидео

21:28

Пособия на детей будут выплачиваться по-новому: важные изменения

21:11

Чем можно заменить пеллеты в печи: что реально работает, а что — опасноВидео

20:56

Почему морковь растрескивается и растет кривой: ошибки в поливе и подкормке

20:50

Кого чаще всех кусают комары: ученые назвали идеальных жертв

20:26

Роскошная зеленая изгородь без хлопот: какой куст растет быстрее туи и выглядит ярче

20:10

Резервы идут в бой: РФ бросает новые силы на штурм, фронт "кипит"Видео

19:30

Под угрозой Киевская и Черниговская области: Зеленский сделал срочное обращение

19:25

Украина сможет вернуть оккупированные территории: Жданов раскрыл сценарий

19:24

В сеть попало видео, как Джамала реагирует на рекордную ноту LELEKAВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаСтиркаАвтоКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять