"Это как понимать?": Билык уличила фаворитку Евровидения 2026 в плагиате своего хита

Песня представительницы Австралии вызвала споры в соцсетях.

В соцсети Threads пользователи внезапно обнаружили подозрительное сходство конкурсной песни представительницы Австралии на Евровидении 2026 Дельты Гудрем с известным хитом украинской певицы Ирины Билык. Артистка не стала молчать и высказалась по этому поводу.

Комментаторы начали сравнивать песню "Eclipse" с хитом "О любви". В сети стали обсуждать мелодию и текст композиции, находя очевидные сходства.

"Плагиат на Евровидении 2026! Австралия перепела песню Ирины Билык "О любви", — написал автор поста в Threads.

Неожиданно на обсуждение откликнулась и сама Ирина Билык.

"Это как понимать? Что тут у вас происходит", — написала певица.

Открытие настолько заинтересовало артистку, что она опубликовала фрагменты песен в своем Instagram и попросила поклонников сравнить их и решить, является ли это плагиатом.

"Это плагиат или нет? Как считаете", — спросила Билык.

Большинство комментаторов согласились с предположением — мелодия куплетов австралийской певицы оказалась слишком похожей на украинский хит.

"Очень похоже на вашу песню! Плагиат сто процентов"

"Текст, кстати, тоже имеет схожий контекст"

"Реально Австралия понравилась не просто так…."

"Я поняла, насколько мелодия знакома, только когда впервые услышала песню Австралии. И не могла успокоиться, пока не вспомнила, кому она действительно принадлежит"

"Мне не похоже, но вообще ощущение от песни Австралии такое, будто я ее где-то уже слышала"

О персоне: Ирина Билык Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

