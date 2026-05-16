LELEKA роскошно выступила для жюри Евровидения 2026 — как ее оценили

Кристина Трохимчук
16 мая 2026, 11:06
В Вене прошло шоу жюри, на котором решается судьба 50% голосов.
Евровидение 2026 - LELEKA
Евровидение 2026 - LELEKA / коллаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA; Sarah Louise Benentt, Corinne Cumming | EBU

Вы узнаете:

  • LELEKA выступила на шоу жюри перед гранд-финалом Евровидения
  • Евровидение 2026: прогнозы букмекеров на гранд-финал

Представительница Украины на Евровидении 2026 LELEKA успешно выступила на шоу жюри перед гранд-финалом конкурса. В TikTok появилось видео зрителей, которые присутствовали в зале.

Как LELEKA выступила на шоу жюри

Больше всего украинцев волновал рекордный вокализ, который не получился идеально в полуфинале и на предыдущем шоу жюри. LELEKA не стала рисковать и незаметно взяла воздух перед самой высокой нотой — это помогло избежать срыва и сделать пик вокальной партии мощным и стабильным.

LELEKA - выступление для жюри
LELEKA - выступление для жюри / скрин из видео

На видео заметно, что еврофаны остались в восторге от выступления артистки — после окончания вокализа публика взорвалась продолжительными аплодисментами. Пока выступление LELEKA на шоу жюри перед финалом стало лучшим исполнением песни "Ridnym" на конкурсе.

Как оценила LELEKA пресса

Несмотря на удачное выступление, журналисты в зале не стали более благосклонными к LELEKA. В рейтинге фан-медиа "ESCXTRA" Украина оказалась на 16 месте. Что интересно, на первое место по симпатиям вырвалась Австралия, которая стала "темной лошадкой" второго полуфинала, в то время как прежний лидер Финляндия опустилась на второе место.

Евровидение 2026 - оценка прессы
Евровидение 2026 - оценка прессы / escxtra.com

Прогнозы букмекеров на гранд-финал Евровидения 2026

Букмекеры продолжают менять фаворитов за несколько часов до начала финального шоу Евровидения 2026. Пока в рейтинге Австралия не смогла сместить Финляндию с пьедестала, но стремительно приближается к этому.

Также продолжает свой прорыв Болгария — она уже на 6 месте. Яркое выступление во втором полуфинале привлекло большое внимание публики и стало ярким возвращением страны на конкурс после перерыва.

Евровидение 2026 - прогноз букмекеров
Евровидение 2026 - прогноз букмекеров / Eurovision World

Тем временем Украина опустилась в рейтинге букмекеров на 13 место. LELEKA опередил исполнитель из Молдовы, чей зажигательный хит засел в голове у многих еврофанов.

Евровидение 2026
Евровидение 2026 / инфографика: Главред
Євробачення 2026
Євробачення 2026 / інфографіка: Главред

Евровидение 2026 - последние новости:

Ранее Главред сообщал, что сегодня, 16 мая, музыкальный мир замрет в ожидании гранд-финала Евровидения-2026. Представительница Украины LELEKA выступит в финальном шоу с песней "Ridnym". Главред собрал всю информацию о том, где и когда смотреть трансляцию конкурса.

Также кульминацией выступления певицы LELEKA с треком "Ridnym" стала сложнейшая высокая нота, во время которой все зрители затаили дыхание. В сеть уже попали кадры с Джамалой, которая так сильно переживала за коллегу, что в этот момент замерла и закрыла глаза в ожидании.

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

