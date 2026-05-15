"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

Жена Александра Усика рассказала трогательную историю своей борьбы за жизнь.

Александр Усик - жена / коллаж: Главред

Жена украинского боксера Александра Усика рассказала о своем появлении на свет и о том, как врачи спасали ей жизнь на протяжении трех месяцев. Екатерина опубликовала свою историю в Instagram.

Усик призналась, что родилась раньше срока и с критически маленьким весом. Несмотря на то, что жизнь и здоровье девочки висели на волоске, врачи делали все возможное, чтобы выходить ее.

"15 мая 1988 года родилась девочка. Она появилась на свет немного раньше запланированной даты и весила всего 1,200 кг. Врачи ухаживали за ней еще в течение трех месяцев. Родители приезжали к ней каждый день, чтобы посмотреть, как она набирает вес и становится похожей на человека. Эта девочка очень хотела жить и не просто жить, а быть здоровой. И это произошло", — трогательно написала Екатерина.

Вспомнив о трудностях в начале своего жизненного пути, Усик поблагодарила свою семью и близких за все, что имеет сейчас.

"Сегодня мне уже 38 лет. Я счастлива каждую минуту за то, что я живу в этом мире. Я очень люблю жизнь, я очень люблю людей, я ценю все, что мне дарит этот мир. Благодарна своим родителям, мужу, детям и друзьям за то, что они делают меня той, кто я сегодня", — высказалась Екатерина Усик.

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

