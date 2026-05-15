"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

Кристина Трохимчук
15 мая 2026, 14:08
Жена Александра Усика рассказала трогательную историю своей борьбы за жизнь.
Александр Усик - жена
Александр Усик - жена / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Усик

Жена украинского боксера Александра Усика рассказала о своем появлении на свет и о том, как врачи спасали ей жизнь на протяжении трех месяцев. Екатерина опубликовала свою историю в Instagram.

Усик призналась, что родилась раньше срока и с критически маленьким весом. Несмотря на то, что жизнь и здоровье девочки висели на волоске, врачи делали все возможное, чтобы выходить ее.

Екатерина Усик - день рождения
Екатерина Усик - день рождения / фото: instagram.com, Екатерина Усик

"15 мая 1988 года родилась девочка. Она появилась на свет немного раньше запланированной даты и весила всего 1,200 кг. Врачи ухаживали за ней еще в течение трех месяцев. Родители приезжали к ней каждый день, чтобы посмотреть, как она набирает вес и становится похожей на человека. Эта девочка очень хотела жить и не просто жить, а быть здоровой. И это произошло", — трогательно написала Екатерина.

Вспомнив о трудностях в начале своего жизненного пути, Усик поблагодарила свою семью и близких за все, что имеет сейчас.

Екатерина Усик - сколько лет
Екатерина Усик - сколько лет / фото: instagram.com, Екатерина Усик

"Сегодня мне уже 38 лет. Я счастлива каждую минуту за то, что я живу в этом мире. Я очень люблю жизнь, я очень люблю людей, я ценю все, что мне дарит этот мир. Благодарна своим родителям, мужу, детям и друзьям за то, что они делают меня той, кто я сегодня", — высказалась Екатерина Усик.

Ранее Главред сообщал, что украинский шоумен и комик Дядя Жора заговорил о гонорарах отечественных звезд. Обсуждая стоимость выступления Тины Кароль, юморист предпочел не называть цифр, однако по его словам певица не входит в тройку самых дорогих артистов.

Также LELEKA, представляющая Украину на Евровидении-2026, честно рассказала о проблемах в личной жизни. Артистка отметила, что ее представления о замужестве были слишком шаблонными и она старалась быть удобной для мужа и его семьи.

О персоне: Александр Усик

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

