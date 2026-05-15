"А кто вы?": Данилко насмешил встречей с LELEKA на Евровидении 2026

Представительница Украины на Евровидении 2026 LELEKA встретилась с легендой конкурса — Андреем Данилко. Видео с забавным взаимодействием артистов появилось в Telegram-канале "Злива".
Сеть насмешило то, что Данилко не сразу узнал конкурсантку и даже переспросил, кто она. Несмотря на неловкий момент, Андрей быстро нашел выход из ситуации.
"А кто вы? Богатая будешь, видишь, не узнал", — сказал певец.
LELEKA не стала обижаться на старшего коллегу по сцене, списав все на свой необычный образ в черном цвете. Общение между артистами сразу стало очень теплым, а Андрей сразу позвал LELEKA в объятия.
"А ну лети ко мне, лети, лети в скворечник", — пошутил Данилко, после чего певцы нежно обнялись.
Напомним, что Верка Сердючка вернется на сцену Евровидения 2026 уже в эту субботу, 16 мая. Вместе с Русланой они примут участие в интервал-акте, посвященном легендам конкурса.
Ранее Главред сообщает, что Украина триумфально выступила во втором полуфинале Евровидения-2026. Для артистки LELEKA этот выход на сцену стал одним из лучших в карьере — певица продемонстрировала безупречный вокал, расстрогав Светлану Тарабарову до слез.
Также украинская исполнительница LELEKA поделилась личной историей о лечении в немецкой психиатрической клинике. В откровенном интервью певица призналась, что за ее плечами несколько тяжелых депрессивных эпизодов, с которыми ей пришлось бороться.
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
