"Доводила себя": LELEKA раскрыла, как оказалась в психиатрической больнице

Украинская певица LELEKA откровенно рассказала о своем лечении в психиатрической больнице в Германии. В интервью на канале "Розмова" она призналась, что несколько раз страдала от тяжелых депрессивных эпизодов.
После начала полномасштабного вторжения певица направила всю свою энергию на помощь украинским беженцам. Постоянное напряжение и переживания за семью, которая оставалась в Украине, оставили свой отпечаток на нестабильном психическом состоянии артистки.
"Я без остановки то переводила, то селила людей. Ну и семья, родители, все, то есть это близко к линии фронта. Это разрывает душу. Я даже до сих пор не могу представить, как это людям, которые здесь (в Украине — прим. ред.) были. И ты не можешь себе простить, что ты сейчас не там", — призналась LELEKA.
Из-за этих обстоятельств состояние исполнительницы ухудшилось, и ей пришлось обратиться за помощью к специалистам. В 2022 году певица страдала от депрессивного расстройства.
"На самом деле у меня было несколько фаз еще до этого. Они были вызваны моими внутренними паттернами, потому что я постоянно в каких-то кризисных ситуациях доводила себя до саморазрушения. А тут такие объемы... Это был тяжелый депрессивный эпизод", — рассказала артистка.
Звезда поделилась, что в Германии получила квалифицированную психиатрическую помощь, а условия в больнице ее полностью устроили. LELEKA лечилась в открытом отделении, где не было ограничений на передвижение и социальную активность. Певица призвала не откладывать обращение за помощью, если вы чувствуете в этом потребность.
"Это было самое прекрасное решение. Очень страшно принять это решение. Вообще осознать, что тебе может быть нужна помощь. Очень часто с психическими заболеваниями обращаются за помощью, когда уже поздно. Чем дольше ты терпишь и думаешь, что сам вывезешь, тем тяжелее будет выходить", — подытожила исполнительница.
Ранее Главред сообщал, что дебютное выступление украинской певицы LELEKA на шоу жюри прошло с небольшими трудностями. На видеозаписи, сделанной из зала, слышно, как исполнительница взяла дополнительное дыхание в середине сложной вокальной партии.
Также Украина готовится ко второму полуфиналу Евровидения-2026. Наша представительница LELEKA выступит под номером 12 во второй половине шоу. Всего на сцене представят 18 номеров, при этом за выход в финал сразятся 15 конкурсантов.
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
