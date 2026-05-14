LELEKA оказалась на дне рейтингов перед полуфиналом Евровидения 2026 — детали

Представительница Украины LELEKA впервые выступила на сцене конкурса. Певица исполнила свою песню "Ridnym" на генеральном прогоне, во время которого профессиональное жюри выставляет оценки. Какие впечатления остались после выступления Украины, рассказал Telegram-канал "Єврофани. Новини Євробачення".

Как LELEKA выступила на шоу жюри

В сети уже появились первые кадры выступления представительницы Украины на шоу для профессионального жюри. Зрители в зале сняли на видео кульминацию номера LELEKA, когда она берет длинную высокую ноту. Сделать это без сучка и задоринки не получилось — певица взяла дыхание посреди своей партии.

Как выступление LELEKA на Евровидении 2026 оценили пресса и фанаты

Первый рейтинг симпатий прессы оказался неутешительным для украинской исполнительницы. В опросе фан-медиа "ESCXTRA" лидерами второго полуфинала после пресс-шоу стали Болгария, Австралия и Дания. LELEKA оказалась в хвосте рейтинга — журналисты поставили Украину на 12 место из 15. В опросе приняли участие 87 представителей медиа.

Еврофаны, которые посетили шоу жюри, составили практически идентичный рейтинг. Зрительские симпатии завоевали Болгария, Австралия и Дания, а Украина оказалась на 12 месте. В этом опросе проголосовали уже более 3 тысяч поклонников конкурса.

Тем временем букмекеры не настолько пессимистичны по поводу результатов LELEKA. Во втором полуфинале они ставят Украину на 4 место, а в прогнозах на гранд-финал наша представительница удерживает 10 место.

Реакция украинских фанатов на рейтинг

Рейтинг вызвал бурные обсуждения среди украинских еврофанов. Многие из них подчеркнули, что рейтинг зрителей из зала нерелевантен, ведь большинство номеров участников заточены именно под телевизионную картинку. Также в комментариях вспомнили, что в прошлом году Ziferblat столкнулись с похожей ситуацией, но, несмотря на провал в рейтингах, смогли пройти в гранд-финал и занять место в десятке.

"Я так понимаю, что LELEKA до сих пор больна, поэтому нота для нее проблематична. Она пыталась вытянуть, но не получилось. Теперь как повезет, будем надеяться на лучшее"

"У меня такое ощущение, что намеренно занижают Украину даже здесь"

"Это еще более нерелевантное голосование, чем у прессы, потому что зрители поддерживают в основном движовые песни и не видят телекартинки"

Кто будет конкурентом LELEKA во втором полуфинале

Второй полуфинал Евровидения 2026 будет насыщен яркими выступлениями и сильными участниками. Серьезными конкурентами для Украины станут Дания, Австралия, Румыния и Болгария. По прогнозам букмекеров, именно эти страны будут бороться за места в пятерке лучших и имеют высокие шансы квалифицироваться в гранд-финал.

Ранее Главред сообщал, что второй полуфинал Евровидения-2026 стартует уже в этот четверг, 14 мая. Узнайте, как поддержать своих фаворитов и чем будет удивлять Украина. Постановка LELEKA сочетает в себе сильное живое исполнение, продуманный стиль и эффектные воздушные элементы.

Также фаворитка Евровидения-2026 прервала молчание после скандала в первом полуфинале. Поводом для обвинений в использовании фонограммы стало видео из зала: пока Линда Лампениус стремительно бежала к другой декорации, партия скрипки продолжала звучать без пауз.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

