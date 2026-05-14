LELEKA оказалась на дне рейтингов перед полуфиналом Евровидения 2026 — детали

Кристина Трохимчук
14 мая 2026, 11:14
LELEKA выступила на шоу для жюри.
LELEKA - Евровидение 2026
LELEKA - Евровидение 2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA, Евровидение

Вы узнаете:

  • LELEKA впервые выступила для профессионального жюри Евровидения
  • Как представительницу Украины оценили пресса и еврофаны

Представительница Украины LELEKA впервые выступила на сцене конкурса. Певица исполнила свою песню "Ridnym" на генеральном прогоне, во время которого профессиональное жюри выставляет оценки. Какие впечатления остались после выступления Украины, рассказал Telegram-канал "Єврофани. Новини Євробачення".

Как LELEKA выступила на шоу жюри

В сети уже появились первые кадры выступления представительницы Украины на шоу для профессионального жюри. Зрители в зале сняли на видео кульминацию номера LELEKA, когда она берет длинную высокую ноту. Сделать это без сучка и задоринки не получилось — певица взяла дыхание посреди своей партии.

LELEKA выступила на шоу жюри
LELEKA выступила на шоу жюри / скрин из видео

Как выступление LELEKA на Евровидении 2026 оценили пресса и фанаты

Первый рейтинг симпатий прессы оказался неутешительным для украинской исполнительницы. В опросе фан-медиа "ESCXTRA" лидерами второго полуфинала после пресс-шоу стали Болгария, Австралия и Дания. LELEKA оказалась в хвосте рейтинга — журналисты поставили Украину на 12 место из 15. В опросе приняли участие 87 представителей медиа.

Рейтинг прессы - второй полуфинал Евровидения 2026
Рейтинг прессы - второй полуфинал Евровидения 2026 / escxtra.com

Еврофаны, которые посетили шоу жюри, составили практически идентичный рейтинг. Зрительские симпатии завоевали Болгария, Австралия и Дания, а Украина оказалась на 12 месте. В этом опросе проголосовали уже более 3 тысяч поклонников конкурса.

Рейтинг зрителей - Евровидение 2026 второй полуфинал
Рейтинг зрителей - Евровидение 2026 второй полуфинал / eurovisionaudiencepoll.com​​​

Тем временем букмекеры не настолько пессимистичны по поводу результатов LELEKA. Во втором полуфинале они ставят Украину на 4 место, а в прогнозах на гранд-финал наша представительница удерживает 10 место.

Рейтинг букмекеров - Евровидение 2026 второй полуфинал
Рейтинг букмекеров - Евровидение 2026 второй полуфинал / Eurovision World

Реакция украинских фанатов на рейтинг

Рейтинг вызвал бурные обсуждения среди украинских еврофанов. Многие из них подчеркнули, что рейтинг зрителей из зала нерелевантен, ведь большинство номеров участников заточены именно под телевизионную картинку. Также в комментариях вспомнили, что в прошлом году Ziferblat столкнулись с похожей ситуацией, но, несмотря на провал в рейтингах, смогли пройти в гранд-финал и занять место в десятке.

LELEKA на сцене Евровидения 2026
LELEKA на сцене Евровидения 2026 / фото: instagram.com, Eвровидение

"Я так понимаю, что LELEKA до сих пор больна, поэтому нота для нее проблематична. Она пыталась вытянуть, но не получилось. Теперь как повезет, будем надеяться на лучшее"

"У меня такое ощущение, что намеренно занижают Украину даже здесь"

"Это еще более нерелевантное голосование, чем у прессы, потому что зрители поддерживают в основном движовые песни и не видят телекартинки"

Кто будет конкурентом LELEKA во втором полуфинале

Второй полуфинал Евровидения 2026 будет насыщен яркими выступлениями и сильными участниками. Серьезными конкурентами для Украины станут Дания, Австралия, Румыния и Болгария. По прогнозам букмекеров, именно эти страны будут бороться за места в пятерке лучших и имеют высокие шансы квалифицироваться в гранд-финал.

Евровидение 2026 - последние новости:

Ранее Главред сообщал, что второй полуфинал Евровидения-2026 стартует уже в этот четверг, 14 мая. Узнайте, как поддержать своих фаворитов и чем будет удивлять Украина. Постановка LELEKA сочетает в себе сильное живое исполнение, продуманный стиль и эффектные воздушные элементы.

Также фаворитка Евровидения-2026 прервала молчание после скандала в первом полуфинале. Поводом для обвинений в использовании фонограммы стало видео из зала: пока Линда Лампениус стремительно бежала к другой декорации, партия скрипки продолжала звучать без пауз.

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

