Евровидение 2026: когда выступает LELEKA и как голосовать во втором полуфинале

Кристина Трохимчук
14 мая 2026, 06:00
Сегодня, 14 мая, состоится второй полуфинал Евровидения 2026.
LELEKA - Евровидение 2026 / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Когда состоится второй полуфинал Евровидения 2026
  • Когда выступает LELEKA
  • Как голосовать на Евровидении 2026

Уже сегодня, 14 мая, состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение 2026. Главред расскажет, как голосовать за полюбившихся участников и что известно о номере Украины.

Кто выступает во втором полуфинале Евровидения

Второй полуфинал Евровидения 2026 обещает только повысить градус конкуренции, который еврофаны увидели 12 мая. Зрителей ждут 18 ярких выступлений, а бороться за выход в гранд-финал будут 15 конкурсантов. Представительница Украины LELEKA выйдет на сцену во второй половине шоу под номером 12.

Евровидение 2026 - участники второго полуфинала / фото: instagram.com, Евровидение

Как будет выглядеть номер Украины на Евровидении 2026

LELEKA провела вторую репетицию и укрепила свои позиции в рейтинге букмекеров. Чистый вокал, стильный костюм и воздушные декорации сделали номер певицы эффектным и драматичным. Главной изюминкой остается рекордно длинная высокая нота, которая удавалась певице на последних прослушиваниях. На сцене исполнительницу поддержит Ярослав Джусь и его бандурная партия.

Евровидение 2026: прогноз букмекеров для Украины

После первого полуфинала Украина начала укреплять свои позиции в рейтинге букмекеров. LELEKA вернулась в топ-10 исполнителей, которые могут занять высокие места в гранд-финале. В том, что Украине сможет пройти в гран-финал, еврофаны почти не сомневаются.

Рейтинг букмекеров до второго полуфинала / Eurovision World

Евровидение 2026: как голосовать зрителям

Зрители из Украины смогут отдать свои голоса понравившимся исполнителям во втором полуфинале Евровидения 2026. Организаторы предусмотрели три основных способа голосования:

  • Официальное приложение: скачивайте приложение Eurovision Song Contest на свой смартфон и голосуйте в разделе Vote. Всего в вашем распоряжении 20 голосов, а за одного конкурсанта можно отправить не более пяти баллов.
  • Традиционный формат (SMS и звонки): все необходимые номера телефонов и уникальные коды участников будут транслироваться в прямом эфире.
  • Онлайн-платформа: сделать свой выбор также можно на официальном портале www.esc.vote, где процедура голосования за любимого артиста проходит в несколько кликов.

Помните, что правила Евровидения запрещают голосовать за представителя собственной страны. Если вы находитесь в Украине, то проголосовать за LELEKA не получится. Но если вы сейчас находитесь за границей, то сможете поддержать представительницу Украины.

Евровидение 2026 - инструкция для голосования:

Евровидение 2026 - последние новости:

Ранее Главред сообщал, что выступление Финляндии спровоцировало жаркие дискуссии. Зрители усомнились, что Линда Лампениус действительно играла на скрипке в прямом эфире. Линда не стала игнорировать выпады в адрес коллектива и выступила с прямым заявлением.

Также участие представителя Израиля в первом полуфинале песенного конкурса завершилось потасовкой. Пропалестинские протестующие попытались сорвать номер Ноама Беттана выкриками и освистыванием, что потребовало оперативного вмешательства правоохранительных органов.

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

