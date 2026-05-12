Евровидение 2026: кому пророчат победу букмекеры и когда они ошибались

Кристина Трохимчук
12 мая 2026, 11:46
Уже долгое время букмекеры сулят победу на Евровидении 2026 одному из участников.
Евровидение 2026 - кто победит
Евровидение 2026 - кто победит / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Евровидение

Вы узнаете:

  • Евровидение 2026: прогнозы букмекеров
  • Кто победит на Евровидении 2026
  • Когда букмекеры не угадывали победителя Евровидения

Уже сегодня, 12 мая, состоится первый полуфинал Евровидения 2026. На главную сцену конкурса выйдут представители 17 стран, а 15 из них будут бороться за путевку в гранд-финал. Главред расскажет, кому пророчат победу букмекеры и может ли зрителей ждать настоящий сюрприз 16 мая.

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2026

Уже долгое время лидерство в ставках букмекеров eurovisionworld.com удерживают представители Финляндии. Дуэт Linda Lampenius & Pete Parkkonen с композицией "Liekinheitin" не сходит с первой строчки рейтинга уже очень долгое время, а их шансы на победу оцениваются в 32%.

Linda Lampenius & Pete Parkkonen
Linda Lampenius & Pete Parkkonen

Однако после первых репетиций и шоу жюри у них появился серьезный конкурент — Греция укрепила свои позиции. Шансы на победу исполнителя Akylas с песней "Ferto" уже оцениваются в 23%.

Akylas
Akylas

Остальные участники пятерки лучших значительно отстают от фаворитов рейтинга. Победы Дании, Франции и Австралии ожидают менее 10% букмекеров. Тем временем Украина опустилась на 11 место — шанс на победу LELEKA оценивают в 2%.

Прогноз букмекеров - Евровидение 2026
Прогноз букмекеров - Евровидение 2026

Евровидение 2026: почему Финляндия стала фаворитом

Успех Финляндии среди еврофанов не стал неожиданностью. Дуэт Linda Lampenius & Pete Parkkonen триумфально выиграл финский национальный отбор, собрав рекордную поддержку в родной стране.

Главной изюминкой стал необычный жанр и мощный творческий союз абсолютно разных музыкантов, ведь Лампениус — классическая скрипачка с международной карьерой, а Паркконен — известный поп-исполнитель. Вместе они создали песню в жанре энергичного поп-рока, главной фишкой которой стало виртуозное исполнение на скрипке.

Чтобы номер Финляндии был максимально выигрышным, организаторы Евровидения даже пошли на нарушение правил — они разрешили скрипачке играть вживую. Это вызвало волнение среди других участников, ведь такое исключение для Лампениус огорчило музыкантов, которые также хотели выступать со своими инструментами.

Linda Lampenius & Pete Parkkonen "Liekinheitin" - смотреть видео:

Традиционные фавориты Евровидения и рекорд Украины

Традиционными фаворитами конкурса называют страны, которые не только имеют в арсенале наибольшее количество побед, но и стабильно занимают места в топе лучших. Украина в этом списке — единственная страна с уникальным достижением. Представители нашей страны всегда квалифицировались в гранд-финал с 2004 года, когда произошла реформа формата Евровидения.

Украина на Евровидении
Украина на Евровидении

Абсолютными чемпионами по количеству побед в конкурсе являются Ирландия и Швеция. Обе страны одержали по семь побед. Если Ирландия доминировала в 90-х годах, а позже результаты были переменчивыми, то Швеция стала настоящим золотым стандартом звучания Евровидения. Представители страны практически всегда входят в топ-10. Также на счету Швеции уникальное достижение — шведская исполнительница Loreen стала первой женщиной, которая выиграла конкурс дважды.

Также высокую планку на конкурсе всегда демонстрируют Италия (3 победы) и Израиль (4 победы). Популярный итальянский музыкальный фестиваль San Remo, победитель которого получает право представлять страну на Евровидении, имеет мировую популярность.

Неожиданные победы на Евровидении — когда букмекеры ошибались

Не всегда букмекеры безошибочно предсказывают будущего победителя Евровидения — история знает много случаев, когда аутсайдер неожиданно получал огромную поддержку аудитории. Уже после начала репетиций и первых просмотров номеров участников ставки букмекеров начинают меняться, но главная химия происходит только тогда, когда артист выходит на сцену и показывает все свои возможности.

Например, в 2025 году букмекеры не смогли определить победителя конкурса. Несмотря на то, что в рейтинге доминировала Швеция, победу одержал представитель Австрии JJ с песней "Wasted Love".

Австрия выиграла Евровидение 2025
Австрия выиграла Евровидение 2025

Одним из самых непредсказуемых результатов Евровидения зрители считают конкурс 2014 года. Еще один представитель Австрии, Кончита Вурст, даже не входил в пятерку лучших исполнителей по версии букмекеров до начала конкурса, но сенсационно победил, опередив лидеров из Швеции и Армении.

Кончита Вурст - победитель 2014 года
Кончита Вурст - победитель 2014 года

Неожиданной была и победа Украины в 2016 году. Тогда за лидерство боролись представитель страны-агрессора Сергей Лазарев и француз Амир Хаддад. Джамала, которая находилась на третьем месте в рейтинге, в последний момент смогла вырвать победу у российского певца и завоевала вторую победу для Украины на конкурсе Евровидение.

Джамала - победа на Евровидении 2016
Джамала - победа на Евровидении 2016
Евровидение 2026
Евровидение 2026

Евровидение 2026 - последние новости

Ранее Главред сообщал, что представительница Украины на Евровидении-2026 LELEKA прокомментировала старт конкурса в Вене. Певица призналась, почему для нее принципиально важно представлять свою страну в столь сложное время.

Также опытный украинский продюсер Игорь Кондратюк раскрыл секрет неизменного успеха Украины на Евровидении. По его мнению, постоянное присутствие наших артистов в финале — это не случайность, а результат мощной поддержки европейского зрителя.

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

12:10Политика
11:46Stars
10:38Звёзды
