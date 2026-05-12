Евровидение 2026: кому пророчат победу букмекеры и когда они ошибались

Уже долгое время букмекеры сулят победу на Евровидении 2026 одному из участников.

Евровидение 2026 - кто победит

Евровидение 2026: прогнозы букмекеров

Кто победит на Евровидении 2026

Когда букмекеры не угадывали победителя Евровидения

Уже сегодня, 12 мая, состоится первый полуфинал Евровидения 2026. На главную сцену конкурса выйдут представители 17 стран, а 15 из них будут бороться за путевку в гранд-финал. Главред расскажет, кому пророчат победу букмекеры и может ли зрителей ждать настоящий сюрприз 16 мая.

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2026

Уже долгое время лидерство в ставках букмекеров eurovisionworld.com удерживают представители Финляндии. Дуэт Linda Lampenius & Pete Parkkonen с композицией "Liekinheitin" не сходит с первой строчки рейтинга уже очень долгое время, а их шансы на победу оцениваются в 32%.

Однако после первых репетиций и шоу жюри у них появился серьезный конкурент — Греция укрепила свои позиции. Шансы на победу исполнителя Akylas с песней "Ferto" уже оцениваются в 23%.

Остальные участники пятерки лучших значительно отстают от фаворитов рейтинга. Победы Дании, Франции и Австралии ожидают менее 10% букмекеров. Тем временем Украина опустилась на 11 место — шанс на победу LELEKA оценивают в 2%.

Евровидение 2026: почему Финляндия стала фаворитом

Успех Финляндии среди еврофанов не стал неожиданностью. Дуэт Linda Lampenius & Pete Parkkonen триумфально выиграл финский национальный отбор, собрав рекордную поддержку в родной стране.

Главной изюминкой стал необычный жанр и мощный творческий союз абсолютно разных музыкантов, ведь Лампениус — классическая скрипачка с международной карьерой, а Паркконен — известный поп-исполнитель. Вместе они создали песню в жанре энергичного поп-рока, главной фишкой которой стало виртуозное исполнение на скрипке.

Чтобы номер Финляндии был максимально выигрышным, организаторы Евровидения даже пошли на нарушение правил — они разрешили скрипачке играть вживую. Это вызвало волнение среди других участников, ведь такое исключение для Лампениус огорчило музыкантов, которые также хотели выступать со своими инструментами.

Традиционные фавориты Евровидения и рекорд Украины

Традиционными фаворитами конкурса называют страны, которые не только имеют в арсенале наибольшее количество побед, но и стабильно занимают места в топе лучших. Украина в этом списке — единственная страна с уникальным достижением. Представители нашей страны всегда квалифицировались в гранд-финал с 2004 года, когда произошла реформа формата Евровидения.

Абсолютными чемпионами по количеству побед в конкурсе являются Ирландия и Швеция. Обе страны одержали по семь побед. Если Ирландия доминировала в 90-х годах, а позже результаты были переменчивыми, то Швеция стала настоящим золотым стандартом звучания Евровидения. Представители страны практически всегда входят в топ-10. Также на счету Швеции уникальное достижение — шведская исполнительница Loreen стала первой женщиной, которая выиграла конкурс дважды.

Также высокую планку на конкурсе всегда демонстрируют Италия (3 победы) и Израиль (4 победы). Популярный итальянский музыкальный фестиваль San Remo, победитель которого получает право представлять страну на Евровидении, имеет мировую популярность.

Неожиданные победы на Евровидении — когда букмекеры ошибались

Не всегда букмекеры безошибочно предсказывают будущего победителя Евровидения — история знает много случаев, когда аутсайдер неожиданно получал огромную поддержку аудитории. Уже после начала репетиций и первых просмотров номеров участников ставки букмекеров начинают меняться, но главная химия происходит только тогда, когда артист выходит на сцену и показывает все свои возможности.

Например, в 2025 году букмекеры не смогли определить победителя конкурса. Несмотря на то, что в рейтинге доминировала Швеция, победу одержал представитель Австрии JJ с песней "Wasted Love".

Одним из самых непредсказуемых результатов Евровидения зрители считают конкурс 2014 года. Еще один представитель Австрии, Кончита Вурст, даже не входил в пятерку лучших исполнителей по версии букмекеров до начала конкурса, но сенсационно победил, опередив лидеров из Швеции и Армении.

Неожиданной была и победа Украины в 2016 году. Тогда за лидерство боролись представитель страны-агрессора Сергей Лазарев и француз Амир Хаддад. Джамала, которая находилась на третьем месте в рейтинге, в последний момент смогла вырвать победу у российского певца и завоевала вторую победу для Украины на конкурсе Евровидение.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

