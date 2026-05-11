Открытие Евровидения 2026: какими эмоциями поделилась LELEKA

Кратко:
- Как выглядит певица
- Как прошло открытие конкурса
Представительница Украины на Евровидении-2026 в Вене LELEKA поделилась впечатлениями от церемонии открытия Евровидения 2026 года в Вене.
Как пишут Новости.LIVE, исполнительница отметила, что для нее очень важно представлять Украину в столь сложный период.
"Я благодарна, что мне дали шанс представить нашу страну и я сделаю все для того, чтобы показать красоту нашей культуры как символ того, что мы имеем право быть, существовать и вдохновлять других", - рассказала артистка.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Главред ранее писал о том, что известная украинская актриса Лилия Ребрик рассказала о том, как стала участницей популярного в Украине юмористического шоу "Дизель шоу".
Ранее также турецкая певица Сертаб Эренер, исполнившая песню "Everyway That I Can", которая принесла Турции первое место на конкурсе Евровидение 2003 года, отказалась от предложения выступить на финале Евровидения в Вене в этом году.
Вас также может заинтересовать:
- Евровидение 2026: Финляндии разрешили нарушить правило
- "Все скинулись": Руслана рассказала о расходах на победу на "Евровидении-2004"
- "Евровидение-2026": когда смотреть шоу и каковы шансы Украины на победу
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред