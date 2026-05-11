"Уже уехала": Кошевой впервые рассказал, в какой стране учится его дочь

Виталий Кирсанов
11 мая 2026, 13:21обновлено 11 мая, 15:08
Кошевой признался, что дочке пришлось быстро привыкать к самостоятельной жизни вдали от семьи.
Кошевой впервые рассказал, в какой стране учится его дочь / коллаж: Главред, фото: instagram evgenii.koshevoi

  • 18-летняя Варвара Кошевая переехала в Милан
  • Девушка изучает направления, связанные с менеджментом и режиссурой

Известный украинский актер и участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой впервые сказал, где сейчас получает образование его старшая дочь Варвара. Об этом Кошевой рассказал в проекте "Ближче до зірок".

По словам артиста, 18-летняя Варвара Кошевая после первого курса украинского вуза решила продолжить обучение за границей и переехала в Милан. Там девушка изучает направления, связанные с менеджментом и режиссурой в сфере шоу-бизнеса.

Кошевой признался, что дочке пришлось быстро привыкать к самостоятельной жизни вдали от семьи.

"Она закончила здесь заочно первый курс, а потом уже уехала. В 18 уехала. Она там одна, приходится все самой делать. Здесь же были мама и бабушка. Я говорил: "Такая взрослая жизнь, Варвара. Придется самой". Скучаем", – отметил Евгений.

Артист отметил, что семья очень скучает по Варваре, однако считает такой опыт важным этапом взросления.

Евгений Кошевой уже более 17 лет состоит в браке с Ксенией Кошевой. Супруги воспитывают двух дочерей - Варвару и Серафиму.

Ранее Варвара профессионально занималась вокалом и участвовала в ряде телевизионных проектов, среди которых "Рассмеши комика" и "Голос. Дети". Также она принимала участие в национальном отборе на детское "Евровидение - 2019".

Евгений Кошевой
Евгений Кошевой / Инфографика: Главред

О персоне: Евгений Кошевой

Евгений Викторович Кошевой — украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. С 2005 года и по настоящее время — участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года — член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха", сообщает "Википедия".

