"Уже уехала": Кошевой впервые рассказал, в какой стране учится его дочь

Кратко:
- 18-летняя Варвара Кошевая переехала в Милан
- Девушка изучает направления, связанные с менеджментом и режиссурой
Известный украинский актер и участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой впервые сказал, где сейчас получает образование его старшая дочь Варвара. Об этом Кошевой рассказал в проекте "Ближче до зірок".
По словам артиста, 18-летняя Варвара Кошевая после первого курса украинского вуза решила продолжить обучение за границей и переехала в Милан. Там девушка изучает направления, связанные с менеджментом и режиссурой в сфере шоу-бизнеса.
Кошевой признался, что дочке пришлось быстро привыкать к самостоятельной жизни вдали от семьи.
"Она закончила здесь заочно первый курс, а потом уже уехала. В 18 уехала. Она там одна, приходится все самой делать. Здесь же были мама и бабушка. Я говорил: "Такая взрослая жизнь, Варвара. Придется самой". Скучаем", – отметил Евгений.
Артист отметил, что семья очень скучает по Варваре, однако считает такой опыт важным этапом взросления.
Евгений Кошевой уже более 17 лет состоит в браке с Ксенией Кошевой. Супруги воспитывают двух дочерей - Варвару и Серафиму.
Ранее Варвара профессионально занималась вокалом и участвовала в ряде телевизионных проектов, среди которых "Рассмеши комика" и "Голос. Дети". Также она принимала участие в национальном отборе на детское "Евровидение - 2019".
О персоне: Евгений Кошевой
Евгений Викторович Кошевой — украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. С 2005 года и по настоящее время — участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года — член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха", сообщает "Википедия".
