Почему Украина всегда в финале Евровидения: Кондратюк назвал причину успеха

Украина считается одной из самых успешных стран, так как одержала победу на международном песенном конкурсе Евровидение три раза - в 2004, 2016 и 2022 годах. Более того, мы ни разу не оказались на последнем месте финала и всегда проходили в финал конкурса.
О том, как Украине удается оказываться все время в финале Главреду рассказал популярный украинский продюсер с огромным опытом Игорь Кондратюк.
По словам продюсера, украинские представители на Евровидении всегда выступают в финалах, потому что нас хорошо поддерживают зрители в Европе.
"Это единственный правильный ответ, по-моему! А поддерживают потому, что наши участники пишут и исполняют неплохие песни. Все-таки мы – поющая нация", - добавляет Кондратюк.
О персоне: Игорь Кондратюк
Игорь Кондратюк - украинский телевизионный ведущий, продюсер, шоумен. С 1999 года - соавтор, продюсер и ведущий программы "Караоке на майдане" (телеканалы Интер, 1+1, СТБ). В 2003-2008 годах был продюсером программы "Шанс". В вокальном талант-шоу телеканала СТБ "Х-фактор" был судьей, сообщает Википедия.
