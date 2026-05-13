"Не выступала вживую": фаворитка Евровидения 2026 сделала заявление после обвинений

Вы узнаете:
- Поклонники спросили, играла ли скрипачка Финляндии вживую
- Что ответила Линда Лампениус
Представители Финляндии Линда Лампениус и Пете Паркконен зажгли сцену в первом полуфинале, продемонстрировав мощное выступление. Но внезапно в Instagram появилось видео из зрительного зала, которое вызвало вопросы у фанатов.
Во время номера скрипачке пришлось невероятно быстро переместиться с одной сцены на другую. Артистка буквально бежала со всех ног, в то время как помощник держал ее платье и в нужный момент направил его так, чтобы Линда забралась на декорацию и снова начала играть. Такая скорость музыкантши восхитила еврофанов, которые оценили профессионализм Лампениус.
"Черт, ей бы обязательно поехать на Олимпиаду, она просто убежала, ха-ха!"
"Она побежала, и на каблуках? Дива"
"Какой потрясающий забег!"
Однако поклонников смутила одна вещь — когда скрипачка со всех ног бежала на другую локацию, мелодия ее инструмента на фоне не остановилась. Фанаты задались вопросом, а играла ли она действительно вживую, ведь ради нее нарушили правила конкурса, разрешив выступить с инструментом. Также комментаторы подвергли критике вокал Пете Паркконена.
"Скрипка записана заранее… Нет живого выступления, как обещали… И вокал слабый"
"Значит, она не выступала вживую?"
"Кто играет на скрипке во время бега?"
Линда Лампениус не стала держать интригу и прямо ответила на комментарий под видео.
"Да, я доиграла остальную часть произведения вживую. Часть, где я бегу, я записала", — написала скрипачка.
Несмотря на подозрения, выступление Линды Лампениус стало одним из самых ярких моментов первого полуфинала, затмив даже ее партнера Пете Паркконена.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Евровидение 2026 - последние новости:
Ранее Главред сообщал, что первый полуфинал Евровидения-2026 ознаменовался скандалом во время выхода представителя Израиля. Ситуация накалилась до такой степени, что в происходящее пришлось вмешаться сотрудникам полиции.
Также первый полуфинал продемонстрировал номера главных фаворитов Евровидения — финского дуэта Linda Lampenius и Pete Parkkonen, а также греческого исполнителя Akylas. Хотя фавориты по-прежнему удерживают лидерство, прогнозы относительно Греции стали менее оптимистичными.
Вас может заинтересовать:
- Кто прошел в финал Евровидения 2026: аутсайдер букмекеров ворвался в топ
- Букмекеры изменили свои прогнозы на Евровидение 2026 — что ждет Украину
- Принц Уильям вынес приговор браку Гарри и Меган: "Нет шансов"
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред