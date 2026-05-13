"Не выступала вживую": фаворитка Евровидения 2026 сделала заявление после обвинений

Поклонники конкурса были озадачены после публикации видео выступления Финляндии, снятого из зрительного зала.

Линда Лампениус и Пете Паркконен - Евровидение 2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Линда Лампениус

Представители Финляндии Линда Лампениус и Пете Паркконен зажгли сцену в первом полуфинале, продемонстрировав мощное выступление. Но внезапно в Instagram появилось видео из зрительного зала, которое вызвало вопросы у фанатов.

Во время номера скрипачке пришлось невероятно быстро переместиться с одной сцены на другую. Артистка буквально бежала со всех ног, в то время как помощник держал ее платье и в нужный момент направил его так, чтобы Линда забралась на декорацию и снова начала играть. Такая скорость музыкантши восхитила еврофанов, которые оценили профессионализм Лампениус.

Линда Лампениус бежит на вторую сцену / скрин из видео

"Черт, ей бы обязательно поехать на Олимпиаду, она просто убежала, ха-ха!"

"Она побежала, и на каблуках? Дива"

"Какой потрясающий забег!"

Однако поклонников смутила одна вещь — когда скрипачка со всех ног бежала на другую локацию, мелодия ее инструмента на фоне не остановилась. Фанаты задались вопросом, а играла ли она действительно вживую, ведь ради нее нарушили правила конкурса, разрешив выступить с инструментом. Также комментаторы подвергли критике вокал Пете Паркконена.

Как выглядело выступление Финляндии из зрительного зала / скрин из видео

"Скрипка записана заранее… Нет живого выступления, как обещали… И вокал слабый"

"Значит, она не выступала вживую?"

"Кто играет на скрипке во время бега?"

Линда Лампениус не стала держать интригу и прямо ответила на комментарий под видео.

Комментарий Линды Лампениус / скрин из Instagram

"Да, я доиграла остальную часть произведения вживую. Часть, где я бегу, я записала", — написала скрипачка.

Несмотря на подозрения, выступление Линды Лампениус стало одним из самых ярких моментов первого полуфинала, затмив даже ее партнера Пете Паркконена.

Евровидение 2026 / инфографика: Главред

Евровидение 2026 - последние новости:

Ранее Главред сообщал, что первый полуфинал Евровидения-2026 ознаменовался скандалом во время выхода представителя Израиля. Ситуация накалилась до такой степени, что в происходящее пришлось вмешаться сотрудникам полиции.

Также первый полуфинал продемонстрировал номера главных фаворитов Евровидения — финского дуэта Linda Lampenius и Pete Parkkonen, а также греческого исполнителя Akylas. Хотя фавориты по-прежнему удерживают лидерство, прогнозы относительно Греции стали менее оптимистичными.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

