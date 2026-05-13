Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Не выступала вживую": фаворитка Евровидения 2026 сделала заявление после обвинений

Кристина Трохимчук
13 мая 2026, 14:43
google news Подпишитесь
на нас в Google
Поклонники конкурса были озадачены после публикации видео выступления Финляндии, снятого из зрительного зала.
Линда Лампениус и Пете Паркконен - Евровидение 2026
Линда Лампениус и Пете Паркконен - Евровидение 2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Линда Лампениус

Вы узнаете:

  • Поклонники спросили, играла ли скрипачка Финляндии вживую
  • Что ответила Линда Лампениус

Представители Финляндии Линда Лампениус и Пете Паркконен зажгли сцену в первом полуфинале, продемонстрировав мощное выступление. Но внезапно в Instagram появилось видео из зрительного зала, которое вызвало вопросы у фанатов.

Во время номера скрипачке пришлось невероятно быстро переместиться с одной сцены на другую. Артистка буквально бежала со всех ног, в то время как помощник держал ее платье и в нужный момент направил его так, чтобы Линда забралась на декорацию и снова начала играть. Такая скорость музыкантши восхитила еврофанов, которые оценили профессионализм Лампениус.

видео дня
Линда Лампениус бежит на вторую сцену
Линда Лампениус бежит на вторую сцену / скрин из видео

"Черт, ей бы обязательно поехать на Олимпиаду, она просто убежала, ха-ха!"

"Она побежала, и на каблуках? Дива"

"Какой потрясающий забег!"

Однако поклонников смутила одна вещь — когда скрипачка со всех ног бежала на другую локацию, мелодия ее инструмента на фоне не остановилась. Фанаты задались вопросом, а играла ли она действительно вживую, ведь ради нее нарушили правила конкурса, разрешив выступить с инструментом. Также комментаторы подвергли критике вокал Пете Паркконена.

Как выглядело выступление Финляндии из зрительного зала
Как выглядело выступление Финляндии из зрительного зала / скрин из видео

"Скрипка записана заранее… Нет живого выступления, как обещали… И вокал слабый"

"Значит, она не выступала вживую?"

"Кто играет на скрипке во время бега?"

Линда Лампениус не стала держать интригу и прямо ответила на комментарий под видео.

Комментарий Линды Лампениус
Комментарий Линды Лампениус / скрин из Instagram

"Да, я доиграла остальную часть произведения вживую. Часть, где я бегу, я записала", — написала скрипачка.

Несмотря на подозрения, выступление Линды Лампениус стало одним из самых ярких моментов первого полуфинала, затмив даже ее партнера Пете Паркконена.

Евровидение 2026
Евровидение 2026 / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Евровидение 2026 - последние новости:

Ранее Главред сообщал, что первый полуфинал Евровидения-2026 ознаменовался скандалом во время выхода представителя Израиля. Ситуация накалилась до такой степени, что в происходящее пришлось вмешаться сотрудникам полиции.

Также первый полуфинал продемонстрировал номера главных фаворитов Евровидения — финского дуэта Linda Lampenius и Pete Parkkonen, а также греческого исполнителя Akylas. Хотя фавориты по-прежнему удерживают лидерство, прогнозы относительно Греции стали менее оптимистичными.

Вас может заинтересовать:

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости шоу бизнеса Евровидение-2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
На Ровенщине дрон попал в жилой дом: количество погибших возросло, есть раненые

На Ровенщине дрон попал в жилой дом: количество погибших возросло, есть раненые

13:47Украина
Магнитная буря ударит с новой силой: когда начнется геомагнитный шторм

Магнитная буря ударит с новой силой: когда начнется геомагнитный шторм

13:43Синоптик
В ГУР предупредили о начале длительной комбинированной атаки РФ: по чему целит враг

В ГУР предупредили о начале длительной комбинированной атаки РФ: по чему целит враг

13:07Война
Реклама

Популярное

Ещё
В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

Гораздо древнее Киева: какой город официально самый старый в Украине

Гораздо древнее Киева: какой город официально самый старый в Украине

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Помидоры будут быстрее расти и не болеть: какая хитрость с поливом поможет

Помидоры будут быстрее расти и не болеть: какая хитрость с поливом поможет

В Москве загорелся Кремль, огонь охватил тысячи квадратов: что известно

В Москве загорелся Кремль, огонь охватил тысячи квадратов: что известно

Последние новости

15:21

Девушка поспешила на кассе самообслуживания и быстро пожалела

15:19

Когда Вознесение Господне в 2026 году: дата праздника, традиции и запреты

15:19

Жители одного города смогут пользоваться автобусами бесплатно: в чем причина

15:01

Нагар на сковородах и кастрюлях исчезнет без трения: поможет неожиданное средство

14:59

Колоссальная разница: девушка сравнила цены на продукты в Украине и Румынии

Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - МорозовПутин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов
14:43

"Не выступала вживую": фаворитка Евровидения 2026 сделала заявление после обвиненийВидео

14:25

Что означает режим "L" на коробке автомат: сбивает с толку водителейВидео

14:01

Древняя река из пророчества исчезает: ученые заговорили о конце светаВидео

13:47

На Ровенщине дрон попал в жилой дом: количество погибших возросло, есть раненые

Реклама
13:45

Почему вянет рассада помидор: 4 ошибки, которые допускают почти всеВидео

13:43

Магнитная буря ударит с новой силой: когда начнется геомагнитный шторм

13:33

Взлет курса доллара до 55–60 гривен: эксперт удивил прогнозом до конца года

13:27

Принц Уильям вынес приговор браку Гарри и Меган: "Нет шансов"

13:07

В ГУР предупредили о начале длительной комбинированной атаки РФ: по чему целит враг

13:05

Буданов занимается важной работой по новым оборонным проектам, — военный аналитик

12:41

Мужчина дважды устанавливал солнечные панели: о чем он пожалел позжеВидео

12:33

РФ снова изменила тактику: большое количество "Шахедов" массово идет от границы РБ

12:22

Китайский гороскоп на завтра, 14 мая: Обезьянам - признания, Собакам - кокетство

12:18

Трамп и Си обсудят судьбу Украины: Небоженко раскрыл сценарий для Киева

12:15

Ряд областей Украины атакуют дроны: слышны взрывы, есть пострадавшие

Реклама
12:12

США направили своих военных в Украину: какова их задача на фронте

12:11

Что такое "палисадник": откуда взялось это слово и есть ли оно в украинском языке

11:40

"У Путина только один путь": известна судьба оккупированных украинских городов

11:23

Томаты будут болеть и гнить: где нельзя сажать помидорыВидео

11:21

Зачем нужны высокие грядки в 2026 году: как их сделать идеальнымиВидео

11:18

Под Киевом продают особняк, похожий на замок вампиров: что скрыто внутриВидео

11:18

Грозовые дожди обрушатся на Украину: в каких регионах погода резко ухудшится

11:14

Скандальное выступление на Евровидении 2026 вызвало вмешательство полиции — деталиВидео

11:06

Путин и Зеленский больше не видят смысла в продолжении мирных переговоров под эгидой США

10:46

Ремонт дорог в Украине прекратится 1 июня: Максим Шкиль заявил о миллиардных долгах правительства перед компаниями

10:01

Армия РФ ударила по Днепропетровщине: погибли восемь человек, много раненыхФото

10:00

Букмекеры изменили свои прогнозы на Евровидение 2026 — что ждет Украину

09:57

Сколько Украина тратит за день войны против РФ: Сибига ошеломил цифрой

09:54

Россия запустила "Шахеды" по Украине: для каких областей существует угрозаФото

09:36

Враг имеет новые продвижения на важном направлении фронта - детали от DeepState

09:17

Путин пытается скрыть слабость: в ISW назвали цель ракетных угроз РФ

09:07

Дроны РФ волнами атаковали Одесскую область: есть "прилет" в промзоне

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 мая (обновляется)

08:28

Три знака зодиака испытают огромную радость: 13 мая начинается белая полоса

08:20

Взрывы в Анапе и Тамани: дроны атаковали важный для РФ порт, вспыхнул пожар

Реклама
08:10

Визит Трампа в Китай: Небоженко рассказал, возможна ли "большая сделка"мнение

08:08

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:02

Тысячи людей остались без света: РФ нанесла удар по Полтаве, что известно

07:19

В Москве загорелся Кремль, огонь охватил тысячи квадратов: что известно

06:43

Взрывы в Харькове: после налета дронов загорелся объект инфраструктуры

05:31

Звучит как выдумка: какие необычные профессии действительно существовали в СССР

05:02

Шикарный салат из крабовых палочек на весну - готовится 7 минут

04:39

Гороскоп на завтра, 14 мая: Львам — волнения, Рыбам — обида

04:15

Почему у кошек появляются огромные щеки – настоящую причину знают единицыВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке спящей кошки за 12 с

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости Житомира
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять