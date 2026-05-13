Принц Уильям вынес приговор браку Гарри и Меган: "Нет шансов"

Будущий король Великобритании не верит, что пара продержится вместе долго.

Принц Уильям против Гарри и Меган

Будущий король Великобритании принц Уильям окончательно разочаровался в своем брате Гарри и его жене Меган Маркл. По сообщению Radar Online, старший наследник сделал мрачное предсказание об их браке.

Инсайдеры издания сообщают, что принц Уэльский в частных беседах выражал сомнения относительно будущего брака герцога и герцогини Сассекских. Несмотря на то, что в этом году Гарри и Меган отпразднуют восьмую годовщину свадьбы, Уильям уверен — их отношения рано или поздно закончатся. Принц считает, что именно супруга его брата разрушила отношения между ними.

"Если бы Уильям верил, что все еще может достучаться до Гарри без внешнего влияния или мешающего недоверия, он, вероятно, попытался бы. Но на данный момент он чувствует, что ущерб слишком серьезен, поэтому занял позицию, при которой все, что он может сделать, — это отступить и ждать, как будут развиваться события. По сути, он озвучил довольно жестокий прогноз, что у брака Гарри и Меган нет шансов на долголетие", — сообщает источник.

Принц Уильям чувствует, что Гарри и Меган подвели его, ведь после свадьбы на них возлагали большие надежды в сфере модернизации монархии. В конечном итоге произошло наоборот — скандальная пара сбежала в США и нанесла серьезный ущерб репутации королевской семьи своими интервью. Особенно принца возмутила книга "Запасной", в которой Гарри рассказал о драке с Уильямом.

"Было ощущение, что они вчетвером смогут модернизировать монархию и представить публике свежий образ. Но атмосфера изменилась гораздо быстрее, чем кто-либо ожидал. Напряжение начало нарастать, когда стало очевидно, что Гарри и Меган чувствуют себя некомфортно из-за многих правил, структур и ожиданий, которые сопутствуют королевской жизни", — признал инсайдер.

О персоне: принц Уильям Уильям Артур Филип Луи Маунтбеттен-Виндзор, принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Чарльза III и его первой жены - Дианы, принцессы Уэльской. Первый наследник британского престола (с 8 сентября 2022 года).

