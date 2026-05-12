Скрипка не выдержала: фавориты Евровидения 2026 столкнулись с проблемой на сцене

Скрипачка Линда Лампениус отдалась песне настолько, что инструмент не пережил выступление.

Евровидение 2026 - выступление Финляндии

Главные фавориты Евровидения-2026, финский дуэт Линды Лампениус и Пете Паркконена, представили свой номер в первом полуфинале. Во время выступления с инструментом виртуозной скрипачки произошла неприятная ситуация.

Номер дуэта с песней Liekinheitin получился огненным и захватывающим, подтвердив их мощную заявку на победу в этом году. Вокал Пете Паркконена отлично сочетался с виртуозным исполнением Линды Лампениус.

Однако в тот момент, когда скрипачка покинула дальнюю сцену и приблизилась к своему партнеру для кульминации номера, в кадре стало заметно, что с инструментом Линды произошло что-то странное. Скорее всего, музыкантка порвала струны. Смычок также "не пережил" номер в полуфинале Евровидения.

Несмотря на проблемы, фавориты первого полуфинала ярко завершили выступление, подтвердив свои претензии на хрустальный микрофон.

Ранее Главред сообщал, что перед официальным стартом Евровидения-2026 статус главных фаворитов удерживали представители Финляндии. Финский дуэт выступил с экспрессивной поп-балладой под названием Liekinheitin, изюминкой которой стали виртуозные скрипичные партии.

Также LELEKA призналась, что формат конкурса обязывает участников подписывать конфиденциальные документы, детали которых нельзя разглашать. Эти обязательства вынуждают певицу тщательно взвешивать каждое слово при общении с зарубежной прессой и фанатами.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

