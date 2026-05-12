"Я был шокирован": Дантес отреагировал на симпатию известной украинской актрисы

Все началось после интервью Цимбалару, в котором она рассказывала о мужчинах, которые ей нравятся.

https://stars.glavred.info/ya-byl-shokirovan-dantes-otreagiroval-na-simpatiyu-izvestnoy-ukrainskoy-aktrisy-10764170.html Ссылка скопирована

Дантес отреагировал на симпатию известной украинской актрисы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes, instagram.com/nastya_tsymbalaru

Кратко:

Ранее Анастасия Цимбалару призналась в симпатии к Дантесу

Заявление актрисы удивило артиста

Украинский певец Владимир Дантес с юмором отреагировал на признание в симпатии со стороны актрисы Анастасии Цимбалару и публично прокомментировал ситуацию в эфире развлекательного шоу "єПитання".

Все началось после интервью Цимбалару, в котором она рассказывала о мужчинах, которые ей нравятся. По словам Дантеса, видео попалось ему совершенно случайно, однако одна фраза актрисы особенно привлекла его внимание и приятно удивила артиста.

видео дня

Музыкант решил вспомнить этот момент прямо в студии шоу, подав историю с характерной для себя самоиронией.

"Я слышу это: "Кто самый сексуальный человек в этом мире?" Она такая: "Ну, я в шоу-бизнесе не разбираюсь, давайте я буду перечислять". И она перечисляет мужчин и говорит: "Дантес - супер. Дантес нравится". Мне очень приятно. Я был шокирован, что я нравлюсь. Я недооцениваю себя", - со смехом рассказал музыкант.

После признания разговор в студии быстро перешел в более легкий и шутливый формат. К обсуждению присоединилась ведущая Леся Никитюк, которая не упустила возможности подшутить над певцом.

"Ты шокирован, что ты кому-то нравишься как мужчина? Боже, Володя, возьми себя в руки! Ты классный парень! Помыть голову надо, но… все прекрасно", - пошутила ведущая.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, украинская певица Гайтана отказалась выступить бесплатно на благотворительном концерте и запросила астрономическую сумму за одну песню.

Ранее также в террористической России сообщили о том, что 8 мая в возрасте 87 лет скончался заслуженный артист РФ Вадим Александров.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Владимир Дантес Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред