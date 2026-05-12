Украина потеряла выдающегося деятеля сцены: артисту было 76 лет

Умер актер Черниговского драмтеатра Николай Мироненко.

https://stars.glavred.info/ukraina-poteryala-vydayushchegosya-deyatelya-sceny-artistu-bylo-76-let-10764155.html Ссылка скопирована

Умер актер Черниговского драмтеатра Николай Мироненко / коллаж: Главред, фото: teatr.cn.ua

Кратко:

Николай Мироненко служил в Черниговском театре с 1971 года

Прощание с Николаем Мироненко состоится в четверг, 14 мая

Умер актер Черниговского драмтеатра Николай Мироненко - заслуженный мастер сцены, которого зрители будут помнить по ролям в спектаклях "Наталка Полтавка", "Лесная песня" и "Сорочинская ярмарка".

Печальную весть сообщили в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре им. Тараса Шевченко.

видео дня

Артиста не стало на 76-м году жизни. Мироненко десятилетиями выходил на сцену и был одним из тех актеров, чей голос и харизма становились украшением спектаклей. Коллеги вспоминают его как человека с особой любовью к театру и зрителю. Для многих черниговцев он оставался настоящим символом местной сцены.

Особую любовь публики Мироненко получил именно благодаря ярким характерным ролям. Его герои сочетали юмор, искренность и глубину, а каждое появление на сцене легко запоминалось зрителям. Актер много лет оставался неотъемлемой частью творческой жизни Чернигова.

"Много лет он посвятил сцене, создав десятки ярких и незабываемых образов. Среди них – Возный в "Наталке Полтавке", Солопий Черевик в "Сорочинской ярмарке", Водяной в "Лесной песне", Председатель в "Ночи перед Рождеством" и Слейтон в спектакле "Смешные деньги". Коллектив театра выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Семеновича", – говорится в сообщении.

Прощание с Николаем Мироненко состоится в четверг, 14 мая, в 12:00 в нижнем зале церкви Всех Святых в Чернигове.

Николай Мироненко служил в Черниговском театре с 1971 по 1992 годы, после чего до 2007 был актером Нежинского. В феврале того же года он снова вернулся на сцену Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра им. Т.Г. Шевченко, где исполнял разножанровые роли.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, украинская певица Гайтана отказалась выступить бесплатно на благотворительном концерте и запросила астрономическую сумму за одну песню.

Ранее также жена российского продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин, которая стремительно теряет вес в последнее время, сообщила, что умерла.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред