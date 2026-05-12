"Хочу снять шляпу": сын известного украинского актера пополнил ряды ВСУ

Сын народного артиста Украины и бывшего депутата Богдана Бенюка вступил в ряды ВСУ.

Богдан-Гордей Бенюк пополнил ряды ВСУ

29-летний сын известного украинского 68-летнего актера Богдана Бенюка пополнил ряды ВСУ.

Эту новость раскрыл актер Сергей Калантай в интервью журналистке Алине Доротюк и выразил свое восхищение коллеге за достойное воспитание сына.

"Я сижу в гримерке с Бенюком Богданом Михайловичем и недавно узнал, что его младший сын ушел служить. Его два зятя служат, и сын ушел служить. Это поступок", - подчеркнул звезда фильма "Камень, ножницы, бумага".

Он отметил, что считает это примером не только гражданской позиции самого Богдана Бенюка, но и результатом воспитания в семье.

"Мы можем говорить об актере Бенюке, но я хочу сказать о гражданине Бенюке. Хочу снять шляпу и сказать, что он воспитал правильных людей. Вот этим надо заниматься государству в первую очередь", – добавил актер.

Больше подробностей Сергей Калантай не раскрыл. Однако известно, что до своей мобилизации Богдан-Гордей Бенюк учился в аспирантуре и защитил квалификационную работу. Также он занимался дубляжом и хотел работать в сфере продюсирования. Где сейчас он служит – пока неизвестно.

Богдан Бенюк имеет троих детей – дочерей Марьяну и Олесю, а также сына Богдана-Гордея.

О персоне: Богдан Бенюк Богдан Бенюк - украинский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист Украины (1996). Украинский политик, народный депутат Украины VII созыва, сообщает Википедия. Фильмография артиста насчитывает более 70 теле- и киноработ (с 1978 года).

