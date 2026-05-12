Где смотреть Евровидение 2026: трансляции первого полуфинала и главные фавориты

Евровидение 2026 начинается уже сегодня — зрителей и еврофанов ждет незабываемое приключение в мире музыки. Главред расскажет, где смотреть первый полуфинал Евровидения и кто может стать триумфатором вечера.
Где смотреть первый полуфинал Евровидения
Прямой эфир главного музыкального события года начнется в 22:00 по киевскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть как на телевидении, так и онлайн:
- на канале "Суспільне Культура"
- на сайтах "Суспільне Культура" и "Суспільне Євробачення"
- на YouTube-канале "Євробачення Україна"
- на "Радіо Промінь"
Первый полуфинал Евровидения-2026 будут комментировать Тимур Мирошниченко и Василий Байдак.
Кто выступит в первом полуфинале Евровидения
В первом полуфинале Евровидения 2026 выступят представители 17 стран, но только 15 из них будут бороться за путевку в гранд-финал. Откроет конкурс выступление представителя Молдовы, а последними на сцене появятся участники из Сербии. Украина не будет участвовать в первом полуфинале — выступление LELEKA состоится 14 мая во втором полуфинале конкурса.
Фавориты первого полуфинала Евровидения 2026
Безоговорочными фаворитами первого полуфинала по версии букмекеров Eurovision World стали представители Финляндии. Линда Лампениус и Пете Паркконен долгое время удерживают лидерство и являются главными претендентами на победу в гранд-финале, поэтому успех в первом полуфинале у них практически предрешен.
На пятки им наступает Греция — артист Akylas также активно укрепляет свои позиции, чтобы претендовать на хрустальный микрофон в этом году. В пятерку фаворитов также входят Израиль, Швеция и Хорватия — скорее всего, эти страны пройдут в гранд-финал без особых проблем.
А вот журналисты и зрители, которые побывали на шоу жюри — полном прогоне конкурса, который проходит за вечер до прямого эфира и во время которого оценки выставляет профессиональное жюри, — не согласились с оценками букмекеров. Пресса отдала свои симпатии представителю Греции, поставив Финляндию лишь на второе место. В пятерку также вошли Молдова, Португалия и Швеция.
Зрители в то же время неожиданно отдали свои симпатии Молдове. На втором месте оказалась Финляндия, а в пятерку попали Греция, Польша и Швеция. Таким образом, интрига в первом полуфинале закрутилась нешуточная, и свою развязку она получит уже сегодня вечером.
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
