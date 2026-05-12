Где смотреть Евровидение 2026: трансляции первого полуфинала и главные фавориты

Кристина Трохимчук
12 мая 2026, 12:57
Уже сегодня, 12 мая, состоится первый полуфинал Евровидения 2026.
Евровидение 2026 - первый полуфинал
Евровидение 2026 - первый полуфинал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Евровидение

  • Где смотреть первый полуфинал Евровидения
  • Фавориты первого полуфинала Евровидения 2026

Евровидение 2026 начинается уже сегодня — зрителей и еврофанов ждет незабываемое приключение в мире музыки. Главред расскажет, где смотреть первый полуфинал Евровидения и кто может стать триумфатором вечера.

Где смотреть первый полуфинал Евровидения

Прямой эфир главного музыкального события года начнется в 22:00 по киевскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть как на телевидении, так и онлайн:

Первый полуфинал Евровидения-2026 будут комментировать Тимур Мирошниченко и Василий Байдак.

Комментаторы Евровидения 2026
Комментаторы Евровидения 2026 / фото: Суспільне

Кто выступит в первом полуфинале Евровидения

В первом полуфинале Евровидения 2026 выступят представители 17 стран, но только 15 из них будут бороться за путевку в гранд-финал. Откроет конкурс выступление представителя Молдовы, а последними на сцене появятся участники из Сербии. Украина не будет участвовать в первом полуфинале — выступление LELEKA состоится 14 мая во втором полуфинале конкурса.

Участники первого полуфинала Евровидения 2026
Участники первого полуфинала Евровидения 2026 / фото: instagram.com, Евровидение

Фавориты первого полуфинала Евровидения 2026

Безоговорочными фаворитами первого полуфинала по версии букмекеров Eurovision World стали представители Финляндии. Линда Лампениус и Пете Паркконен долгое время удерживают лидерство и являются главными претендентами на победу в гранд-финале, поэтому успех в первом полуфинале у них практически предрешен.

На пятки им наступает Греция — артист Akylas также активно укрепляет свои позиции, чтобы претендовать на хрустальный микрофон в этом году. В пятерку фаворитов также входят Израиль, Швеция и Хорватия — скорее всего, эти страны пройдут в гранд-финал без особых проблем.

Первый полуфинал Евровидения 2026 - прогноз букмекеров
Первый полуфинал Евровидения 2026 - прогноз букмекеров / Eurovision World

А вот журналисты и зрители, которые побывали на шоу жюри — полном прогоне конкурса, который проходит за вечер до прямого эфира и во время которого оценки выставляет профессиональное жюри, — не согласились с оценками букмекеров. Пресса отдала свои симпатии представителю Греции, поставив Финляндию лишь на второе место. В пятерку также вошли Молдова, Португалия и Швеция.

Голосование журналистов за фаворитов первого полуфинала
Голосование журналистов за фаворитов первого полуфинала / escxtra.com

Зрители в то же время неожиданно отдали свои симпатии Молдове. На втором месте оказалась Финляндия, а в пятерку попали Греция, Польша и Швеция. Таким образом, интрига в первом полуфинале закрутилась нешуточная, и свою развязку она получит уже сегодня вечером.

Голосование зрителей за фаворитов первого полуфинала
Голосование зрителей за фаворитов первого полуфинала eurovisionaudiencepoll.com​​​

Евровидение 2026 - первый полуфинал:

Евровидение 2026
Евровидение 2026 / инфографика: Главред

Евровидение 2026 - последние новости

Ранее Главред сообщал, что 12 мая стартует первый полуфинал Евровидения-2026. На сцену выйдут 17 участников, 15 из которых сразятся за выход в гранд-финал. Узнайте, оправдаются ли прогнозы букмекеров и преподнесет ли финал 16 мая неожиданный сюрприз.

Также история Украины на Евровидении — это летопись громких успехов и невероятной стабильности. Рассказываем, как нашей стране удалось стать ключевым игроком конкурса, через какие испытания прошли наши представители и в чем заключается феномен уникального достижения Украины.

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

