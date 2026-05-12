"Не имею права говорить": LELEKA сделала заявление о правилах Евровидения

Певица высказалась об ограничениях, которые конкурс накладывает на участников.

LELEKA - Евровидение 2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA

LELEKA высказалась о правилах Евровидения

Что запретили певице

Представительница Украины на Евровидении-2026 LELEKA откровенно рассказала об ограничениях, которые конкурс накладывает на исполнителей. В интервью проекту "Розмова" артистка намекнула, что должна очень аккуратно высказываться на болезненные для украинцев темы.

По словам LELEKA, участники конкурса подписывают определенные документы, содержание которых она не имеет права раскрывать публично. Из-за этого ей приходится очень осторожно говорить с иностранной аудиторией о событиях в родной стране. Исполнительница призналась, что такая сдержанность дается ей непросто.

LELEKA на сцене Евровидения 2026 / фото: instagram.com, Eвровидение

"Я очень хорошо понимаю, как надо коммуницировать месседжи, важные для Украины, и в какой форме. Потому что то, как мы это видим иногда внутри, снаружи вообще так не работает", — высказалась певица.

Более того, представительница Украины считает, что обязана придерживаться правил Евровидения, чтобы показывать страну как добросовестного и надежного участника на международной сцене. LELEKA уверена, что идти наперекор взятым обязательствам нет смысла, ведь важные для украинцев темы можно поднимать и без громких заявлений.

Евровидение 2026 - LELEKA представит Украину на конкурсе / фото: instagram.com, Евровидение Украина

"Я считаю, что если Украина соглашается на определенные правила, если нами подписан определенный договор, о содержании которого я не имею права говорить, то мы в первую очередь должны себя достойно представлять и показывать, что мы интеллектуальные, что мы отвечаем за то, под чем подписались", — поделилась артистка.

Евровидение 2026 — когда будет выступать Украина

Представительница Украины LELEKA выступит во втором полуфинале Евровидения 2026, который пройдет в Вене 14 мая. Если певице удастся квалифицироваться в гранд-финал, она во второй раз исполнит песню "Ridnym" 16 мая.

LELEKA - первый взгляд на выступление для Евровидения 2026:

Leleka, Лелека / инфографика: Главред

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

