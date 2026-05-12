Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Не имею права говорить": LELEKA сделала заявление о правилах Евровидения

Кристина Трохимчук
12 мая 2026, 22:15
google news Подпишитесь
на нас в Google
Певица высказалась об ограничениях, которые конкурс накладывает на участников.
LELEKA - Евровидение 2026
LELEKA - Евровидение 2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA

Вы узнаете:

  • LELEKA высказалась о правилах Евровидения
  • Что запретили певице

Представительница Украины на Евровидении-2026 LELEKA откровенно рассказала об ограничениях, которые конкурс накладывает на исполнителей. В интервью проекту "Розмова" артистка намекнула, что должна очень аккуратно высказываться на болезненные для украинцев темы.

По словам LELEKA, участники конкурса подписывают определенные документы, содержание которых она не имеет права раскрывать публично. Из-за этого ей приходится очень осторожно говорить с иностранной аудиторией о событиях в родной стране. Исполнительница призналась, что такая сдержанность дается ей непросто.

видео дня
LELEKA на сцене Евровидения 2026
LELEKA на сцене Евровидения 2026 / фото: instagram.com, Eвровидение

"Я очень хорошо понимаю, как надо коммуницировать месседжи, важные для Украины, и в какой форме. Потому что то, как мы это видим иногда внутри, снаружи вообще так не работает", — высказалась певица.

Более того, представительница Украины считает, что обязана придерживаться правил Евровидения, чтобы показывать страну как добросовестного и надежного участника на международной сцене. LELEKA уверена, что идти наперекор взятым обязательствам нет смысла, ведь важные для украинцев темы можно поднимать и без громких заявлений.

Евровидение 2026 - LELEKA представит Украину на конкурсе
Евровидение 2026 - LELEKA представит Украину на конкурсе / фото: instagram.com, Евровидение Украина

"Я считаю, что если Украина соглашается на определенные правила, если нами подписан определенный договор, о содержании которого я не имею права говорить, то мы в первую очередь должны себя достойно представлять и показывать, что мы интеллектуальные, что мы отвечаем за то, под чем подписались", — поделилась артистка.

Евровидение 2026 — когда будет выступать Украина

Представительница Украины LELEKA выступит во втором полуфинале Евровидения 2026, который пройдет в Вене 14 мая. Если певице удастся квалифицироваться в гранд-финал, она во второй раз исполнит песню "Ridnym" 16 мая.

LELEKA - первый взгляд на выступление для Евровидения 2026:

Leleka, Лелека
Leleka, Лелека / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Евровидение 2026 - последние новости:

Ранее Главред сообщал, что начинается первый полуфинал Евровидения-2026. Пока зрители настраиваются на незабываемое музыкальное приключение, эксперты уже обсуждают список потенциальных триумфаторов вечера.

Также стали известны текущие ставки букмекеров на Евровидение 2026 и шансы на громкую сенсацию в финале 16 мая. История конкурса полна примеров, когда фавориты уступали место "темным лошадкам", завоевавшим сердца зрителей.

Вас может заинтересовать:

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Евровидение-2026 LELÉKA
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовит самолеты к вылетам: Игнат предупредил об атаке, что известно

РФ готовит самолеты к вылетам: Игнат предупредил об атаке, что известно

22:39Война
Евровидение 2026: онлайн трансляция первого полуфинала

Евровидение 2026: онлайн трансляция первого полуфинала

22:09Звёзды
Россия ударила по жилому дому в Кривом Роге: есть погибшие и раненые, что известно

Россия ударила по жилому дому в Кривом Роге: есть погибшие и раненые, что известно

20:00Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-геймера за 34 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-геймера за 34 с

Грядет новый скачок цен на продукты: что подорожает больше всего

Грядет новый скачок цен на продукты: что подорожает больше всего

Растение для ребенка: что стоит посадить возле дома, чтобы пополнить семью

Растение для ребенка: что стоит посадить возле дома, чтобы пополнить семью

Последние новости

23:16

Скрипка не выдержала: фавориты Евровидения 2026 столкнулись с проблемой на сцене

23:01

Желтые листья чеснока исчезнут за считанные дни: какая простая подкормка вернет зелень

22:51

Битва фаворитов Евровидения 2026 в первом полуфинале: как выступили возможные победители

22:39

РФ готовит самолеты к вылетам: Игнат предупредил об атаке, что известно

22:22

Зачем на заборы вешали дырявые горшки: секрет древней украинской традиции

80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов
22:15

"Не имею права говорить": LELEKA сделала заявление о правилах ЕвровиденияВидео

22:09

Евровидение 2026: онлайн трансляция первого полуфинала

22:02

Помидоры будут быстрее расти и не болеть: какая хитрость с поливом поможет

21:58

"Россия опозорилась": стало известно, почему Кремль так боялся 9 маяВидео

Реклама
21:56

Когда сеять дыню в 2026 году: названы "счастливые" даты для обильного урожаяВидео

21:32

"Я был шокирован": Дантес отреагировал на симпатию известной украинской актрисыВидео

21:31

Почему нельзя сушить телефон в рисе: как популярный миф выводит гаджет из строя

20:54

В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

20:36

Не только упрямство: какие редкие качества делают Тельцов идеальными партнерами

20:29

Украина потеряла выдающегося деятеля сцены: артисту было 75 лет

20:17

В Днепре ограничат движение электротранспорта: как и когда изменятся маршруты

20:00

Россия ударила по жилому дому в Кривом Роге: есть погибшие и раненые, что известно

19:53

РФ готовит комбинированную атаку по Украине: названа дата и города под угрозой

19:53

Частичная мобилизация в Беларуси: в СНБО прокомментировали заявление Лукашенко

19:36

Три знака зодиака получат уникальный шанс изменить свою жизнь - кто они

Реклама
19:33

Как сказать "собутыльник" на украинском: ответ удивит многих

19:21

Туристка нашла огромный алмаз в парке: цена камня впечатляет

19:16

"Медицина держится на людях с добрым сердцем": Терехов поздравил медсестер и санитаров с праздником

19:10

Как Путин готовится не к переговорам, а к репрессиям: Денисенко о сигналах из Москвымнение

19:01

Тайные ложи Киева: один документ раскрыл, кто на самом деле управлял городомВидео

18:59

Украинцев предупредили об опасности: какие регионы накроет мощный шторм

18:51

Посадка голубики: авторская методика выращивания без траншей и лишних усилийВидео

18:42

Результат за 3 дня: чем поливать огурцы и помидоры в мае для быстрого роста

18:38

Слово "пижон" употребляют ошибочно — как правильно сказать на украинском языкеВидео

18:33

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке тигренка на стуле за 9 секунд

18:31

Переговоры о вступлении Украины в ЕС хотят отложить: какие две страны выступили за идею

18:24

Названы идеальные страны для людей по дате рождения: список удивил

18:07

Крупный областной центр Украины полностью остался без воды — что произошло

17:55

Лукашенко объявил о мобилизации в Беларуси и приказал готовиться к войне

17:43

Состоялись пуски ракет: Путин начал угрожать миру ядерным "Орешником" и не только

17:37

Меган Маркл может вернуться в кино: в каком сериале она снимется

17:31

Украина и США близки к заключению исторического соглашения о дронах - CBS News

17:15

Люди в ужасе: бывшая продавщица раскрыла правду о секонд-хендахВидео

16:54

"Пол города собралось, машины вставали": рыбак в Умани поймал настоящего гигантаВидео

16:49

В Украине цены на популярную ягоду упали почти на треть — сколько стоит

Реклама
16:38

Воруют рост и добавляют килограммы: стилист назвала опасные вещи в гардеробеВидео

16:33

"Хочу снять шляпу": сын известного украинского актера пополнил ряды ВСУ

16:28

США проведут расследование в отношении биолабораторий в Украине: что известно

16:11

Гораздо древнее Киева: какой город официально самый старый в Украине

16:00

Евро и доллар внезапно вырастет: новый курс валют на 13 мая

16:00

Каждую секунду появляются новые версии человека: теория поразила сеть

15:43

Уже не 22 мая: когда Летний Николай по новому стилю

15:37

Циклон несет похолодание с дождями на Львовщину: когда резко ухудшится погода

15:30

Меган и Гарри показали детей в Диснейленде: как они выглядят

15:29

"Испугалась": осунувшийся Меладзе честно показал, как выглядит сейчас

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять