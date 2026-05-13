Кто прошел в финал Евровидения 2026: аутсайдер букмекеров ворвался в топ

Сегодня, 12 мая, в Вене состоялся первый полуфинал Евровидения 2026. После 17 ярких выступлений профессиональное жюри и зрительское голосование в прямом эфире определили первых финалистов конкурса.
Как голосуют в полуфиналах Евровидения 2026
В этом году в структуру голосования полуфиналов вернулись национальные жюри, которые теперь будут определять судьбу участников. Подобный формат уже применялся в период с 2010 по 2022 годы, но теперь в состав каждой комиссии входят семь человек, двое из которых обязательно должны быть в возрасте от 18 до 25 лет.
Для зрителей значительных изменений не произошло — еврофаны из стран-участниц первого полуфинала отдали свои голоса через официальное приложение, СМС-голосование и сайт Евровидения. Украина не могла голосовать, ведь представительница нашей страны LELEKA будет выступать во втором полуфинале конкурса.
Какие страны прошли в финал Евровидения 2026
Первыми финалистами Евровидения 2026 стали:
- Греция
- Финляндия
- Бельгия
- Швеция
- Молдова
- Израиль
- Сербия
- Хорватия
- Литва
- Польша
Неожиданно в финале оказалась Бельгия, которой букмекеры пророчили только 14 место в рейтинге. Она заменила Португалию, которая не квалифицировалась в финал несмотря на предсказания.
Евровидение 2026 - последние новости
Ранее Главред сообщал, что LELEKA поделилась подробностями о жестком регламенте конкурса. Она намекнула на необходимость тщательно фильтровать высказывания, касающиеся самых острых и болезненных для украинского общества тем.
Также выступление фаворитов букмекеров из Финляндии в первом полуфинале Евровидения ознаменовалось инцидентом. Линда Лампениус и Пете Паркконен настолько отдались исполнению своей композиции, что скрипка виртуозки буквально не выдержала экспрессии номера.
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
