Букмекеры изменили свои прогнозы на Евровидение 2026 — что ждет Украину

Вы узнаете:
- Состоялся первый полуфинал Евровидения
- Как результаты изменили положение Украины в рейтинге
Вчера, 12 мая, состоялся первый полуфинал Евровидения 2026, по результатам которого определились 10 финалистов конкурса. О том, как изменились прогнозы букмекеров на гранд-финал, сообщает Eurovision World.
В первом полуфинале свои выступления показали потенциальные претенденты на победу — представители Финляндии Linda Lampenius и Pete Parkkonen, а также представитель Греции Akylas. Несмотря на то, что лидеры сохранили свои позиции в рейтинге, шансы Греции на победу начали снижаться. Еврофаны оценили яркое выступление финских участников выше, чем легкий и ироничный номер греческого певца.
Свои позиции улучшил представитель Израиля. Несмотря на скандал, который произошел во время первого полуфинала, он поднялся на 5-е место в общем рейтинге. Напомним, что во время трансляции выступления Noam Bettan были слышны выкрики пропалестинских активистов и свист из зала. Организаторы Евровидения 2026 заявили, что удалили с арены людей, нарушавших правила поведения.
Что касается Украины, то положение LELEKA до сих пор остается шатким. Несмотря на то, что букмекеры практически не сомневаются в выходе нашей страны в финал, вчера Украину ждало неприятное падение в рейтинге — на 12-е место. После первого полуфинала ситуация стабилизировалась, и песня "Ridnym" вернулась на 11-е место, так и не сумев пробиться в десятку лучших. Ситуация может измениться после второго полуфинала, когда еврофаны наконец смогут увидеть полноценное выступление LELEKA.
Ранее Главред сообщал, что в Вене официально завершился первый этап Евровидения 2026. По итогам первого полуфинала, в котором приняли участие 17 конкурсантов, по результатам голосования жюри и зрителей, определились первые счастливчики, прошедшие в гранд-финал.
Также представители Финляндии Линда Лампениус и Пете Паркконен, которых букмекеры называют главными претендентами на победу, выступили в первом полуфинале Евровидения 2026. В самый ответственный момент зрители заметили техническую проблему с инструментом скрипачки.
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
