Букмекеры изменили свои прогнозы на Евровидение 2026 — что ждет Украину

Кристина Трохимчук
13 мая 2026, 10:00
Букмекеры изменили свои прогнозы после первого полуфинала Евровидения 2026.
Евровидение 2026 - прогнозы букмекеров
Евровидение 2026 - прогнозы букмекеров

Вы узнаете:

  • Состоялся первый полуфинал Евровидения
  • Как результаты изменили положение Украины в рейтинге

Вчера, 12 мая, состоялся первый полуфинал Евровидения 2026, по результатам которого определились 10 финалистов конкурса. О том, как изменились прогнозы букмекеров на гранд-финал, сообщает Eurovision World.

В первом полуфинале свои выступления показали потенциальные претенденты на победу — представители Финляндии Linda Lampenius и Pete Parkkonen, а также представитель Греции Akylas. Несмотря на то, что лидеры сохранили свои позиции в рейтинге, шансы Греции на победу начали снижаться. Еврофаны оценили яркое выступление финских участников выше, чем легкий и ироничный номер греческого певца.

Кто победит на Евровидении - прогноз
Кто победит на Евровидении - прогноз

Свои позиции улучшил представитель Израиля. Несмотря на скандал, который произошел во время первого полуфинала, он поднялся на 5-е место в общем рейтинге. Напомним, что во время трансляции выступления Noam Bettan были слышны выкрики пропалестинских активистов и свист из зала. Организаторы Евровидения 2026 заявили, что удалили с арены людей, нарушавших правила поведения.

Как выглядит номер LELEKA
Как выглядит номер LELEKA

Что касается Украины, то положение LELEKA до сих пор остается шатким. Несмотря на то, что букмекеры практически не сомневаются в выходе нашей страны в финал, вчера Украину ждало неприятное падение в рейтинге — на 12-е место. После первого полуфинала ситуация стабилизировалась, и песня "Ridnym" вернулась на 11-е место, так и не сумев пробиться в десятку лучших. Ситуация может измениться после второго полуфинала, когда еврофаны наконец смогут увидеть полноценное выступление LELEKA.

Leleka, Лелека
Leleka, Лелека

Евровидение 2026 - последние новости:

Ранее Главред сообщал, что в Вене официально завершился первый этап Евровидения 2026. По итогам первого полуфинала, в котором приняли участие 17 конкурсантов, по результатам голосования жюри и зрителей, определились первые счастливчики, прошедшие в гранд-финал.

Также представители Финляндии Линда Лампениус и Пете Паркконен, которых букмекеры называют главными претендентами на победу, выступили в первом полуфинале Евровидения 2026. В самый ответственный момент зрители заметили техническую проблему с инструментом скрипачки.

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости шоу бизнеса Евровидение-2026 LELÉKA
Армия РФ ударила по Днепропетровщине: погибли восемь человек, много раненых

Сколько Украина тратит за день войны против РФ: Сибига ошеломил цифрой

Россия запустила "Шахеды" по Украине: для каких областей существует угроза

