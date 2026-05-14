Мишель Обаму подловили вместе со взрослыми дочками: редкие фото

Алена Кюпели
14 мая 2026, 13:00
62-летняя Мишель выбрала для прогулки повседневный образ.
Мишель Обама повела дочерей в модный ресторан / коллаж: Главред, фото: instagram.com/barackobama

  • Как выглядят дочери Обамы
  • Во что они были одеты

Супруга бывшего президента США Мишель Обама провела девичник со своими двумя дочерьми, Малией и Сашей Обама.

Как видно на фотографиях, полученных Page Six, трио прибыло в популярный среди знаменитостей ресторан Funke в Беверли-Хиллз, в окружении агентов Секретной службы.

Фото Мишель Обамы с детьми можно посмотреть тут:

62-летняя Мишель выбрала для прогулки повседневный образ: жакет, облегающая футболка-поло, коричневый пояс и джинсы с низкой посадкой.

Мишель и Барак Обама с детьми / фото: instagram.com/michelleobama

Простой, но элегантный наряд бывшей первой леди напомнил ей тот, в котором она была на фотосессии со знаменитым фотографом Энни Лейбовиц в прошлом году.

27-летняя Малия поразила всех своим цветочным платьем-комбинацией до колен в сочетании с черными сапогами и серебряными украшениями.

Тем временем 24-летняя Саша выбрала джинсовую кофту и джинсы в тон, а также темно-синие балетки с острым носком.

Все они улыбались, похоже, отмечая запоздалый ужин в честь Дня матери.

О персоне: Мишель Обама

Мишель Обама - американский адвокат, супруга 44-го президента США Барака Обамы. Мишель Обама - первая в истории первая леди США афроамериканского происхождения. В американской прессе ее часто сравнивают с Жаклин Кеннеди и принцессой Дианой. Заняла 93-е место в списке Maxim Top 100 в 2009 году. В 2010 году заняла первое место в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира, составленном журналом Forbes. В 2016 году вышел фильм "Саутсайд с тобой", основой событий которого является первая встреча будущей первой леди с Бараком Обамой летом 1989 года. Картина базируется на мемуарах Барака Обамы. Член Американской академии искусств и наук (2019). В декабре 2019 года заняла третье место в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes с доходами $36 млн с продаж своей книги "Становление" (англ. Becoming), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

