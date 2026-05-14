Евровидение 2026: онлайн трансляция второго полуфинала

Уже сегодня, 14 мая в 22:00, состоится второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2026. Для украинцев этот вечер будет особенно волнительным, ведь за путевку в финал будет бороться представительница Украины LELEKA с песней "Ridnym". Главред ведет текстовую онлайн-трансляцию, чтобы вы были в курсе всех событий конкурса в прямом эфире.
Кто будет учавствовать во втором полуфинале Евровидения 2026
Второй полуфинал Евровидения 2026 будет насыщен яркими выступлениями. Представительнице Украины прийдется нелегко - среди сильных конкурентов букмекеры и еврофаны называют Данию, Австралию, Румынию и Болгарию.
LELEKA выступит почти в финале вечера под номером 12.
Напомним, что прямой эфир второго полуфинала конкурса стартует о 22:00. Также для еврофанов будет транслироваться предшоу - его начало запланировано на 21:30.
Трансляцию можно будет посмотреть как на телевидении, так и онлайн:
- на канале "Суспільне Культура"
- на сайтах "Суспільне Культура" и "Суспільне Євробачення"
- на YouTube-канале "Євробачення Україна"
- на "Радіо Промінь"
