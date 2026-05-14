Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Сильно разуверилась: жена Тимура Мирошниченко сделала важное заявление

Алена Кюпели
14 мая 2026, 17:48
google news Подпишитесь
на нас в Google
Жена Тимура Мирошниченко поделилась неожиданным и серьезным решением.
Инна Мирошниченко с семьей
Инна Мирошниченко с семьей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Кратко:

  • О чем сообщила Инна Мирошниченко
  • Почему она приняла такое решение

Украинская блогерша, юристка и общественная деятельница Инна Мирошниченко рассказала о важном решении.

Подробностями жена популярного телеведущего поделилась в семейном подкасте Александра Педана и его супруги Инны "Кажуть! Брешуть?".

видео дня

По словам Инны, она много сталкивается с хейтом, однако он ей только на пользу.

Инна Мирошниченко поделилась признанием
Инна Мирошниченко поделилась признанием / Скриншот

"Я на самом деле благодарю своих хейтеров, которые есть. Потому что они не понимают, что подогревая, делая репосты, они же только поднимают мне охват. Если это YouTube, то еще и на монетизацию влияет. Я говорю: "Спасибо, что вы меня так искренне ненавидите! Продолжайте в том же духе", — делится Инна.

Она говорит, что люди всегда найдут к чему придраться.

"Например, на Бали, то бросила мужа, оставила. Приехал бы муж — „Фу, такая ситуация в стране, что, одна не могла поехать?". То есть люди всегда найдут, к чему придраться. Иногда это такие абсурдные моменты, что ты просто смотришь и думаешь: "Вау, я аплодирую за креативность по поиску оснований для хейта. А хейтят за все, абсолютно", — поделилась Мирошниченко.

Инна Мирошниченко
Инна Мирошниченко дала интервью / Скриншот YouTube

Инна также поделилась своим неожиданны решением о том, что больше не хочет заниматься юридической практикой. "Она очень много забирает ресурса и, к сожалению, не дает мне в ответ. Я очень сильно разуверилась в справедливости. К сожалению, бороться за справедливость в Украине крайне трудно. Доверия к судебной системе, к полиции у меня нет… Никогда ты не знаешь, какое влияние имеет твой оппонент — политическое, материальное или любое другое. И мне от этого становится противно", — добавила Мирошниченко.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что будущий король Великобритании принц Уильям окончательно разочаровался в своем брате Гарри и его жене Меган Маркл. По сообщению Radar Online, старший наследник сделал мрачное предсказание об их браке.

Ранее также сын популярной в террористической России певицы Валерии, которая вместе со своим мужем-продюсером поддерживает кровавое вторжение России в Украину, выехал в Дубай.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Инна Мирошниченко

Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и двоих приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости шоу бизнеса Инна Мирошниченко Тимур Мирошниченко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ стали самой мощной армией Европы: Рубио раскрыл реальные потери россиян

ВСУ стали самой мощной армией Европы: Рубио раскрыл реальные потери россиян

18:37Мир
"Такого в мире ещё не было": в Минобороны назвали особенность удара РФ по Украине

"Такого в мире ещё не было": в Минобороны назвали особенность удара РФ по Украине

17:55Война
Банки будут проверять операции с наличными: кому могут заблокировать счета

Банки будут проверять операции с наличными: кому могут заблокировать счета

17:15Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

Богатство накроет с головой: для каких знаков зодиака откроются двери изобилия

Богатство накроет с головой: для каких знаков зодиака откроются двери изобилия

Гороскоп Таро на июнь 2026: кого ждут новые знакомства, рост доходов и важный выбор

Гороскоп Таро на июнь 2026: кого ждут новые знакомства, рост доходов и важный выбор

Чем опрыскивать деревья после цветения: защита персика и абрикоса в мае

Чем опрыскивать деревья после цветения: защита персика и абрикоса в мае

Последние новости

18:37

ВСУ стали самой мощной армией Европы: Рубио раскрыл реальные потери россиян

18:35

Почему кошки могут ненавидеть человеческий голос: нюанс, о котором почти не говорятВидео

18:27

Золото торчало из земли: мужчина сделал невероятную находку

17:55

"Такого в мире ещё не было": в Минобороны назвали особенность удара РФ по Украине

17:50

Миллионер снес развлекательный комплекс на заднем дворе: соседи ликуют

Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - МорозовПутин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов
17:48

Сильно разуверилась: жена Тимура Мирошниченко сделала важное заявление

17:33

Что означает загадочное украинское слово "закапелок": догадываются единицы

17:31

В России признали, что война может закончиться только поражением Кремля

17:15

Банки будут проверять операции с наличными: кому могут заблокировать счета

Реклама
17:06

Не только Донбасс: Кремль выдвинул Украине новый ультиматум и "выдал" цель войны

17:04

Вода буквально кипела: рыбак вытащил 31-килограммового монстра

17:00

Евровидение 2026: онлайн трансляция второго полуфинала

16:44

Как правильно говорить ребенку "нет": психолог дала неожиданный совет

16:42

Доллар и евро начали дешеветь: новый курс валют на 15 мая

16:34

Грех или уважение: что означает поднятая с земли монета — совет историка

16:29

Что добавить в почву, чтобы гортензия стала синей или розовой - простой трюк

16:15

Кухонным губкам нашли замену: многие пользуются более удобной новинкой

16:10

Секреты модной вышиванки: 5 приемов, чтобы сделать украинское основой стиляВидео

16:06

Студента на Львовщине обязали прочитать книгу за схему побега уклониста в Польшу

15:54

На рынке в Украине обнаружили опасный продукт: его убирают с прилавков

Реклама
15:48

Народные приметы о хрущах: как по количеству насекомых определить будущий урожай

15:43

Запасы сокращаются, а цены стремительно растут: в Украине дорожает базовый овощ

15:30

Главный враг картофеля после "колорада": как точно избавиться от проволочникаВидео

15:22

Мало кто знает: почему бутылки для пива коричневые или зеленые - ответ удивит

15:11

Одна мелочь в авто незаметно "съедает" деньги: водителей призвали проверить шиныВидео

15:10

"Доводила себя": LELEKA раскрыла, как оказалась в психиатрической больнице

15:10

Сын путинистки Валерии срочно покинул Россию: семья открестилась от него

15:04

Книга, которую никто не может прочитать, поставила ученых в тупикВидео

14:45

Шикарный салат с сухариками, который съедят в первую очередь: рецепт за 12 минут

14:43

В Киеве резко возросло количество жертв и раненых: под завалами – десятки человекФото

14:16

Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским: эксперт раскрыл план Кремля

14:15

Россия может готовить новый ракетный удар: Игнат предупредил об угрозе

14:10

Помидоры будут крупными и мясистыми: чем подкормить в период цветения

14:05

Один знак зодиака получит подарок судьбы: что предсказали карты Таро на июнь 2026Видео

14:00

Откачали: популярная российская актриса наглоталась таблеток

13:59

"Весила 93 килограмма": жена Ткача поразила радикальным похудением

13:55

После введения санкций СНБО экс-владелец "Дельта банка" Лагун начал выводить "фунты" из ряда подставных компаний — СМИ

13:48

Неприятный запах из холодильника исчезнет за ночь: поможет один продуктВидео

13:43

Не только "спасибо": как правильно выразить благодарность на украинском языкеВидео

13:19

Погода в Украине порадует настоящим теплом: когда температура пойдет вверх

Реклама
13:10

Китайский гороскоп на завтра, 15 мая: Кроликам - знаки судьбы, Петухам - обязательства

13:01

Гороскоп Таро на сегодня 15 мая: Ракам - конец, Скорпионам - выбор

13:00

Мишель Обаму подловили вместе со взрослыми дочками: редкие фото

12:50

Украинцы начали получать на почту письма, адресованные не им – в чем причина

12:37

Гибкие солнечные панели покупают все чаще: хватит ли их для дома

12:31

Отмена выплат и возвращение в Украину: что ждет беженцев в ЕС

12:20

С зарплат украинцев могут забирать до 50% - в каких случаях

12:17

"Жена мне рот закрыла": Крутоголов рассказал о скрытом в личной жизни

12:11

Бронь не будет бессрочной: в Раде хотят изменить правила отсрочки от мобилизации

12:00

Земля "просит" о помощи: что значит, если на участке много одуванчиков

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять