Сильно разуверилась: жена Тимура Мирошниченко сделала важное заявление

Кратко:
- О чем сообщила Инна Мирошниченко
- Почему она приняла такое решение
Украинская блогерша, юристка и общественная деятельница Инна Мирошниченко рассказала о важном решении.
Подробностями жена популярного телеведущего поделилась в семейном подкасте Александра Педана и его супруги Инны "Кажуть! Брешуть?".
По словам Инны, она много сталкивается с хейтом, однако он ей только на пользу.
"Я на самом деле благодарю своих хейтеров, которые есть. Потому что они не понимают, что подогревая, делая репосты, они же только поднимают мне охват. Если это YouTube, то еще и на монетизацию влияет. Я говорю: "Спасибо, что вы меня так искренне ненавидите! Продолжайте в том же духе", — делится Инна.
Она говорит, что люди всегда найдут к чему придраться.
"Например, на Бали, то бросила мужа, оставила. Приехал бы муж — „Фу, такая ситуация в стране, что, одна не могла поехать?". То есть люди всегда найдут, к чему придраться. Иногда это такие абсурдные моменты, что ты просто смотришь и думаешь: "Вау, я аплодирую за креативность по поиску оснований для хейта. А хейтят за все, абсолютно", — поделилась Мирошниченко.
Инна также поделилась своим неожиданны решением о том, что больше не хочет заниматься юридической практикой. "Она очень много забирает ресурса и, к сожалению, не дает мне в ответ. Я очень сильно разуверилась в справедливости. К сожалению, бороться за справедливость в Украине крайне трудно. Доверия к судебной системе, к полиции у меня нет… Никогда ты не знаешь, какое влияние имеет твой оппонент — политическое, материальное или любое другое. И мне от этого становится противно", — добавила Мирошниченко.
О персоне: Инна Мирошниченко
Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и двоих приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.
