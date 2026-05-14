Сильно разуверилась: жена Тимура Мирошниченко сделала важное заявление

Жена Тимура Мирошниченко поделилась неожиданным и серьезным решением.

https://stars.glavred.info/zakonchila-zhena-timura-miroshnichenko-sdelala-vazhnoe-zayavlenie-10764734.html Ссылка скопирована

Инна Мирошниченко с семьей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Кратко:

О чем сообщила Инна Мирошниченко

Почему она приняла такое решение

Украинская блогерша, юристка и общественная деятельница Инна Мирошниченко рассказала о важном решении.

Подробностями жена популярного телеведущего поделилась в семейном подкасте Александра Педана и его супруги Инны "Кажуть! Брешуть?".

видео дня

По словам Инны, она много сталкивается с хейтом, однако он ей только на пользу.

Инна Мирошниченко поделилась признанием / Скриншот

"Я на самом деле благодарю своих хейтеров, которые есть. Потому что они не понимают, что подогревая, делая репосты, они же только поднимают мне охват. Если это YouTube, то еще и на монетизацию влияет. Я говорю: "Спасибо, что вы меня так искренне ненавидите! Продолжайте в том же духе", — делится Инна.

Она говорит, что люди всегда найдут к чему придраться.

"Например, на Бали, то бросила мужа, оставила. Приехал бы муж — „Фу, такая ситуация в стране, что, одна не могла поехать?". То есть люди всегда найдут, к чему придраться. Иногда это такие абсурдные моменты, что ты просто смотришь и думаешь: "Вау, я аплодирую за креативность по поиску оснований для хейта. А хейтят за все, абсолютно", — поделилась Мирошниченко.

Инна Мирошниченко дала интервью / Скриншот YouTube

Инна также поделилась своим неожиданны решением о том, что больше не хочет заниматься юридической практикой. "Она очень много забирает ресурса и, к сожалению, не дает мне в ответ. Я очень сильно разуверилась в справедливости. К сожалению, бороться за справедливость в Украине крайне трудно. Доверия к судебной системе, к полиции у меня нет… Никогда ты не знаешь, какое влияние имеет твой оппонент — политическое, материальное или любое другое. И мне от этого становится противно", — добавила Мирошниченко.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что будущий король Великобритании принц Уильям окончательно разочаровался в своем брате Гарри и его жене Меган Маркл. По сообщению Radar Online, старший наследник сделал мрачное предсказание об их браке.

Ранее также сын популярной в террористической России певицы Валерии, которая вместе со своим мужем-продюсером поддерживает кровавое вторжение России в Украину, выехал в Дубай.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Инна Мирошниченко Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и двоих приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред