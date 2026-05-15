LELEKA разводится: участница Евровидения 2026 сделала признание о личной жизни

Кристина Трохимчук
15 мая 2026, 12:04
Певица откровенно рассказала о своих браках.
коллаж: Главред, фото: facebook.com, LELEKA

  • LELEKA разводится со вторым мужем
  • Какими были браки певицы

Представительница Украины на Евровидении 2026 LELEKA сделала откровенное признание о своей личной жизни в интервью на YouTube-канале "Розмова". По словам певицы, ее браки были кардинально разными, но оба закончились разводом.

LELEKA призналась, что отношения с первым мужем были не самыми здоровыми. Артистка вышла замуж в 23 года и переехала с мужем в Германию. Исполнительница подчеркнула, что имела очень шаблонные представления о браке и пыталась подогнать себя под ожидания супруга и его семьи.

фото: instagram.com, LELEKA

"Я была странным человеком. Эти отношения начались без романтики. Я сразу хотела быть идеальной женой. Перепрыгнула этот момент — нравится или не нравится", — высказалась певица.

В какой-то момент LELEKA почувствовала, что ей не хватает реализации в этих отношениях, и поняла, что больше не хочет в них находиться.

"Я сама себе эту картину придумала. Мне нравилась эта роль. В какой-то момент я осознала, что люблю петь, я целеустремленная, много читаю, смотрю, учусь, и у меня есть потребность в реализации. Чувствовала это напряжение внутри. Поняла, что мое представление об отношениях и то, куда меня несет, идет вразрез", — поделилась артистка.

фото: instagram.com, Евровидение Украина

Во второй раз певица вышла замуж за участника группы LELEKA. Исполнительница отметила, что сама не ожидала попасть в такие здоровые отношения после предыдущих деструктивных. Но сказка продлилась недолго, и пара приняла решение расстаться. Сейчас LELEKA находится в процессе развода.

"Это были здоровые и классные отношения, где есть пространство для каждого. Ни о чем не жалею, очень благодарна. Красота, романтика, честность, открытость и верность", — прокомментировала представительница Украины.

инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что представительница Украины на Евровидении-2026 LELEKA встретилась с легендой конкурса — Андреем Данилко. Сеть насмешило то, что Данилко не сразу узнал конкурсантку и даже переспросил, кто она.

Также украинская певица LELEKA откровенно рассказала о своем лечении в психиатрической клинике в Германии. Постоянное напряжение и переживания за семью, остававшуюся в Украине, негативно отразились на ментальном здоровье артистки.

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

