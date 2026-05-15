Финал Евровидения 2026: что ждет Украину и новые фавориты букмекеров

Букмекеры обновили свои прогнозы на гранд-финал.

LELEKA - Евровидение 2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA, Евровидение

Евровидение 2026: прогнозы букмекеров на гранд-финал

Какое место в рейтинге букмекеров занимает Украина сейчас

После второго полуфинала Евровидения 2026 стали известны все финалисты конкурса, а позиции Украины значительно изменились, сообщает Eurovision World.

Букмекеры существенно обновили свои прогнозы на финал главного песенного конкурса Европы. Значительные перестановки произошли в тройке лидеров — Австралия уверенно отвоевала вторую позицию у Греции.

Выступление Австралии / скрин из видео

Румыния поднялась на 5 позицию, обойдя Данию, которая теперь находится на 6 месте в рейтинге. Оба конкурсанта показали мощные выступления во втором полуфинале. Также в общем рейтинге поднялась Болгария, которая громко вернулась на конкурс после перерыва и зажигательно открыла второй полуфинал.

Выступление Румынии / скрин из видео

Украина, по мнению букмекеров, столкнется с трудностями в гранд-финале Евровидения 2026. После временного улучшения позиций до 10 строчки рейтинга Украина снова опустилась за пределы первой десятки. Сейчас LELEKA находится на 12 позиции, и ее опережает представитель Чехии.

Евровидение 2026 - прогноз букмекеров / Eurovision World

Напомним, что гранд-финал Евровидения 2026 состоится уже завтра, 16 мая. LELEKA выступит в первой половине шоу под номером 7.

Выступление LELEKA во втором полуфинале Евровидения 2026 - смотреть видео:

Евровидение 2026 / инфографика: Главред

Евровидение 2026 - последние новости:

Ранее Главред сообщал, что после второго полуфинала Евровидения-2026 на лидирующие позиции поднялась представительница Австралии Дельта Гудрем. Исполнительница, известная как "австралийская Дженнифер Лопес", продемонстрировала одно из самых зрелищных выступлений вечера.

Также представительница Украины на Евровидении-2026 LELEKA сделала откровенное признание о своей личной жизни и рассказала, что сейчас разводится со вторым мужем. По словам певицы, ее браки были кардинально разными, но оба закончились разводом.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

