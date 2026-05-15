"Работаю со всеми": известный шоумен назвал самых дорогих украинских артистов

Кратко:
- Дядя Жора работал почти со всеми знаменитостями Украины
- Самые дорогие сейчас - Макс Барских, Дима Монатик и Верка Сердючка
Известный украинский шоумен и юморист дядя Жора назвал самых дорогих артистов в нашей стране.
Шоумен уже много лет имеет собственное ивент-агентство, которое занимается организацией праздников и корпоратив. Обычно на такие мероприятия приглашают звезд, поэтому он признался, что работал почти со всеми знаменитостями и знает, кто из них получает самые большие гонорары за выступления.
В частности, сколько стоит пригласить на праздник Тину Кароль – дядя Жора отказался называть сумму. Однако добавил, что певица не входит в топ-3 самых дорогих украинских исполнителей. Но, по мнению шоумена, в этот список попали не менее популярные артисты.
"Работаю со всеми звездами. Самые дорогие сейчас, наверное, Макс Барских, Дима Монатик и Верка Сердючка", - отметил комик в проекте "Ранок у великому місті".
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что будущий король Великобритании принц Уильям окончательно разочаровался в своем брате Гарри и его жене Меган Маркл. По сообщению Radar Online, старший наследник сделал мрачное предсказание об их браке.
Ранее также известный шоумен и звезда "Дизель шоу" Егор Крутоголов рассказал интересные факты о своей личной жизни.
Вас также может заинтересовать:
- Сильно разуверилась: жена Тимура Мирошниченко сделала важное заявление
- "А кто вы?": Данилко насмешил встречей с LELEKA на Евровидении 2026
- LELEKA разводится: участница Евровидения 2026 сделала признание о личной жизни
Кто такой Дядя Жора
Дядя Жора - украинский шоумен, ведущий, комик и актер. Продюсер групп "Opium" и "Action". В прошлом капитан команды КВН "Три толстяка", резидент Comedy Club UA. Владелец ивент-агентства "Дядя Жора Company", сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред