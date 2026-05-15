Назван первый спортсмен-миллиардер Британии: сколько он зарабатывает

Совместное состояние Дэвида Бекхэма и его супруги Виктории Бекхэм достигло $1,505 миллиарда.

Назван первый спортсмен-миллиардер Британии

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм стал первым спортсменом из Великобритании, официально вошедшим в число миллиардеров. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на рейтинг Sunday Times Rich List.

По данным издания, совместное состояние Дэвида Бекхэма и его супруги Виктории Бекхэм достигло $1,505 миллиарда. За последний год капитал звездной семьи вырос более чем вдвое - ранее он оценивался примерно в $635 миллионов.

Одной из главных причин финансового успеха называют инвестиции Бекхэма в футбол. В частности, значительный рост стоимости клуба Inter Miami произошел после перехода в команду аргентинской звезды Лионеля Месси. Существенный вклад в семейное состояние внесла и Виктория Бекхэм: прибыль ее модного бренда превысила $127 миллионов.

В то же время внимание общественности привлекли не только финансовые достижения семьи, но и напряженные отношения с их старшим сыном Бруклином. По информации СМИ, между ним и родителями продолжается конфликт.

Ранее Бруклин Бекхэм опубликовал эмоциональное сообщение в социальных сетях, в котором обвинил родителей в попытках вмешиваться в его личную жизнь и отношения с супругой Николой Пелтц Бекхэм - дочерью американского миллиардера Нельсона Пелтца.

Кроме семьи Бекхэмов, в новом рейтинге богатейших британцев появились и другие знаменитости. В список впервые вошли музыканты группы Oasis Лиам и Ноэль Галлахеры, заработавшие сотни миллионов долларов благодаря успешному концертному туру. При этом тур сопровождался критикой со стороны поклонников из-за резкого роста цен на билеты.

Также среди известных персон в рейтинге оказались король Чарльз III и автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

О персоне: Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм — английский футболист, полузащитник. По данным Википедии, на протяжении карьеры выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен", а также защищал цвета сборной Англии.

