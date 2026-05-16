Звезда "Американского пирога" разводится после 18 лет брака: названа причина

Виталий Кирсанов
16 мая 2026, 15:03
Джейсон Биггс годами боролся с алко- и наркозависимостью и скрывал это от жены.
  • Пара познакомилась на съемках фильма в 2008 году
  • Бывшие супруги хотят сохранить теплые отношения ради детей

Звезда культового фильма "Американский пирог" Джейсон Биггс разводится с женой после почти 18 лет брака. Супруги подтвердили разрыв и объяснили, как теперь будут поддерживать отношения ради детей. Об этом пишет People.

Еще недавно пара публиковала семейные фото и шутила о совместной жизни. Однако теперь стало известно, что актер и его жена, актриса и модель Дженни Молен, решили разойтись.

По словам инсайдеров, громких скандалов между ними нет. Более того, бывшие супруги хотят сохранить теплые отношения ради двух сыновей. Недавно Дженни даже присутствовала на праздновании дня рождения актера. Именно это и подогрело слухи о том, что расставание происходит максимально мирно.

История их любви в свое время развивалась молниеносно. Пара познакомилась на съемках фильма "Девушка моего лучшего друга" в 2008 году, а уже через несколько месяцев влюбленные обручились. Свадьбу они организовали тайно - церемония состоялась в узком кругу только для самых близких. С тех пор Джейсон и Дженни считались одной из самых эпатажных и одновременно самых крепких пар Голливуда.

Впоследствии и сам Биггс откровенно заговорил о личных проблемах. Актер признавался, что годами боролся с алко- и наркозависимостью и скрывал это от жены.

По словам звезды, в определенный момент ситуация стала критической, но ему удалось вернуть контроль над собственной жизнью и полностью отказаться от вредных привычек.

Ранее Главред сообщал, что представительница Украины на Евровидении-2026 LELEKA устроила настоящий фурор на шоу жюри перед гранд-финалом конкурса. На кадрах из зала видно, что еврофаны остались в абсолютном восторге от перформанса артистки.

Также очередной российский актер, решивший сменить съемочную площадку на окопы оккупационной армии, ликвидирован в Украине. Речь идет о Павле Чернявском, известном по ролям в сериалах "Счастливы вместе", "След" и фильме "Чернобыль".

О персоне: Джейсон Биггс

Джейсон Биггс - американский актер, получивший всемирную известность благодаря главной роли Джима Левенштайна в молодежной комедийной франшизе "Американский пирог".

Родился 12 мая 1978 года в штате Нью-Джерси, США).

Снимается с 5 лет, начинал с рекламных роликов и дневных сериалов.

Закрепил за собой амплуа комедийного актера после оглушительного успеха первого "Американского пирога" в 1999 году.

Снимался также в картинах "Белый плен" и сериале "Оранжевый - хит сезона".

В мае 2026 года стало известно, что актер разводится со своей женой Дженни Молен после 18 лет брака. У пары есть двое детей.

шоу-бизнес бракоразводный процесс Американский пирог новости шоу бизнеса новости кино
