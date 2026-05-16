Джамала назвала место LELEKA в финале Евровидения-2026: "Огромная конкуренция"

Гранд-финал Евровидения 2026 состоится уже сегодня, 16 мая.

Перед гранд-финалом Евровидения 2026 музыкальный продюсер Нацотбора Джамала высказалась о шансах LELEKA. В комментарии для The Bridge Media победительница конкурса сделала оптимистичный прогноз для Украины.

По мнению Джамалы, Евровидение в этом году может похвастаться сильной конкуренцией. На конкурс приехали мощные вокалисты, а репертуар исполнителей поражает разнообразием. Несмотря на это, артистка верит в высокое место LELEKA в гранд-финале.

"Конечно, это тяжело, потому что очень огромная конкуренция. Сегодня мы видели мощные номера, мощных певцов. Сложно, это очень сложно. Но я точно верю, что это будет какой-нибудь топ-5 точно. Она молодец", — поддержала коллегу певица.

Исполнительница считает, что главная сложность для LELEKA состоит в контрасте выступлений. Джамала отметила, что выступать после Австралии с ее мощной и жизнеутверждающей песней было непросто.

"Мне кажется, что сегодня ей было сложнее.Именно эмоционально она была немного грустнее. Но, слушайте, это очень сложно объяснить, когда перед тобой Австралия, беззаботная, вся такая в камнях. И, конечно, давать настоящую эмоцию, которую мы испытываем, это очень сложно. Но в том-то и есть магия Евровидения", — считает победительница Евровидения 2016.

Ранее Главред сообщал, что конкурсную песню Австралии на Евровидении-2026 заподозрили в плагиате украинской песни. Пользователи платформы Threads заметили, что трек Дельты Гудрем удивительно похож на знаменитый хит Ирины Билык.

Также LELEKA блестяще справилась с ответственным выступлением на шоу жюри. Чтобы гарантировать безупречный результат, певица применила профессиональную хитрость. В итоге вокальный пик получился невероятно уверенным и стабильным, заставив зал взорваться овациям

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

