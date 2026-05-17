Пел весь зал: Сердючка захватила сцену Евровидения 2026 вместе с легендами конкурса

Кристина Трохимчук
17 мая 2026, 01:17
На сцену вышли победители Евровидения и легендарные участники конкурса.
Евровидение 2026 - Верка Сердючка / скрин из видео

  Верка Сердючка и Руслана выступили в интервал-акте Евровидения 2026
  • Какие песни исполнили певицы

Легенды Евровидения из Украины Верка Сердючка и Руслана присоединились к звездному составу, который выступил в интервал-акте финала конкурса. Певицы исполнили всемирно известные хиты и заставили зал подпевать им в унисон.

Верка Сердючка появилась на сцене со своей свитой — мамой, танцорами и оркестром. Сначала она исполнила "Puppet on a String" — победную песню Великобритании, которая прозвучала в Вене в 1967 году. Появление Сердючки вызвало настоящий фурор в зале, ведь она давно уже является если не главной, то одной из самых ярких звезд за все 70 лет истории конкурса.

Верка Сердючка спела хиты Евровидения / скрин из видео

Также на сцену вышла Руслана — она исполнила песню "Euphoria" легендарной Loreen. Вместе с артисткой на сцене появились две трембиты — так певица показала, что не одной бандурой может похвастаться Украина на сцене Евровидения.

Руслана появилась на сцене Евровидения с трембитами / скрин из видео

Кроме украинских легенд, в интервал-акте поучаствовали Александр Рыбак и группа Lordi, любимцы публики Кристиан Костов, Макс Мутцке, а также недавние представители конкурса 2025 года — Эрика Викман и Мириана Конте. Все они исполнили песни, которые стали символами конкурса за его долгую историю.

Александр Рыбак на сцене Евровидения 2026 / скрин из видео

Мощную точку в праздновании 70-летия Евровидения поставила Верка Сердючка. Она исполнила песню "Volare", которая прозвучала на Евровидении в 1958 году. Композиция стала хитом на века — вместе с Веркой пел абсолютно весь зал. Таким образом конкурс подтвердил свой девиз: "Объединенные музыкой".

Верка Сердючка - Volare / скрин из видео

Верка Сердючка поет "Volare" на Евровидении 2026

Евровидение 2026 - последние новости:

Ранее Главред сообщал, что итальянский артист Sal Da Vinci подарил зрителям один из самых чувственных моментов гранд-финала Евровидения-2026. Сразу после финального аккорда своей конкурсной композиции "Per sempre sì" исполнитель дал волю чувствам и расплакался.

Также LELEKA мощно обратилась к миру со сцены гранд-финала Евровидения-2026. Сразу после исполнения конкурсного трека певица решила не повторять сдержанный жест в виде трезубца, как это было в полуфинале и сделала громкое заявление.

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

