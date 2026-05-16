"Слава Украине!": LELEKA разнесла Евровидение 2026 вокалом и мощным посланием

Певица LELEKA вышла на сцену гранд-финала Евровидения 2026 и достойно представила Украину на международном песенном конкурсе с композицией "Ridnym".
Артистка выступала в первой половине шоу под номером 7. После успешного выступления на шоу жюри вся страна затаила дыхание, ожидая, как же LELEKA исполнит свой суперсложный вокализ в кульминации трека.
Перфоманс певицы в гранд-финале стал лучшим за все ее пребывание на Евровидении. Несмотря на все трудности на репетициях и небольшой срыв во втором полуфинале, в самый важный момент LELEKA смогла собраться и выдать не только идеальный вокализ, но и наполненить песню глубокой эмоцией. Выступление исполнительницы стало по-настоящему особенным и выделяющимся среди всех участников Евровидения в этом году.
В зрительном зале чувствовалась мощная поддержка украинской исполнительницы. Аудитория скандировала "LELEKA! LELEKA!" перед началом выступления, а также еврофаны приободряли певицу во время сложного вокализа. Несмотря на то, что такие выражения эмоций могли и сбить артиста, конкурсантка справилась на отлично.
После своего выступления LELEKA не ограничилась молчаливым "трезубцем" из пальцев, как во втором полуфинале. Выдохнув с облегчением, она громко сказала в микрофон: "Слава Украине!"
Евровидение 2026 - выступление LELEKA в гранд-финале:
LELEKA сказала "Слава Украине!" на сцене Евровидения 2026:
Ранее Главред сообщал, что директор Евровидения Мартин Грин спровоцировал обсуждения, допустив возвращение России на конкурс. По его словам, страна-агрессор сможет снова выставить своего участника, если ее национальный вещатель докажет независимость от Кремля.
Также представительница Украины на Евровидении-2026 LELEKA откровенно рассказала, как ей помог Андрей Данилко. Оказалось, что для качественного выступления артистке понадобились дорогостоящие кастомные ушные мониторы, которые приобрел ей знаменитый артист.
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
