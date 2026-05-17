Евровидение 2026: результат LELEKA и как голосовали за Украину

Стали известны результаты гранд-финала Евровидения 2026.

https://stars.glavred.info/evrovidenie-2026-rezultat-leleka-i-kak-golosovali-za-ukrainu-10765436.html Ссылка скопирована

LELEKA - Евровидение 2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Евровидение, LELEKA

Вы узнаете:

Сколько баллов получила LELEKA

Какое место на Евровидении 2026 заняла Украина

В Вене завершился 70-й юбилейный конкурс Евровидение. Несмотря на пессимистичные прогнозы букмекеров, Украина удержалась в десятке лучших.

Как оценили выступление Украины на Евровидении 2026

LELEKA продемонстрировала потрясающее выступление в гранд-финале, идеально исполнив сложный вокализ и заворожив зрителей своим вокалом. Несмотря на непростую песню, жюри не были слишком благосклонны к певице — они поставили Украине всего 54 балла.

видео дня

Зрители же традиционно мощно поддержали представительницу Украины. Еврофаны принесли LELEKA 167 баллов. В сумме Украина получила 221 балл и заняла 9 место на Евровидении 2026.

Евровидение 2026 - реакция LELEKA на оценки / скрин из видео

Евровидение 2026: реакция LELEKA на результат

LELEKA позитивно отреагировала на оценки жюри и зрителей. Певица заявила в своем Telegram-канале, что уходила со сцены с ощущением счастья и удовлетворения своей работой.

"Я вышла со сцены после выступления с чувством счастья. Я очень редко довольна своими выступлениями, но это выступление мы реально сделали все. И все было на самом высоком уровне, на котором я способна. Вот от себя я все дала. И знаете ли, мы звучали достойно. Мы звучали достойно. Мы говорили о том, что нам важно. И в топ-10 попали, бандуру показали, рекорд поставили", — высказалась певица.

Результаты Евровидения 2026

Евровидение 2026 - выступление LELEKA:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что грандиозный финал Евровидения-2026 преподнес невероятный сюрприз: настоящая "темная лошадка" конкурса, представительница Болгарии, сумела обойти главных фаворитов букмекеров и вырвать сенсационную победу.

Также роскошным финальным аккордом в праздновании 70-летнего юбилея Евровидения стал перформанс Верки Сердючки. Артистка дала новую жизнь легендарному треку "Volare", впервые прозвучавшему на конкурсе еще в 1958 году, и заставила петь с собой весь зал.

Вас может заинтересовать:

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред