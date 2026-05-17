Евровидение 2026: результат LELEKA и как голосовали за Украину

В Вене завершился 70-й юбилейный конкурс Евровидение. Несмотря на пессимистичные прогнозы букмекеров, Украина удержалась в десятке лучших.
Как оценили выступление Украины на Евровидении 2026
LELEKA продемонстрировала потрясающее выступление в гранд-финале, идеально исполнив сложный вокализ и заворожив зрителей своим вокалом. Несмотря на непростую песню, жюри не были слишком благосклонны к певице — они поставили Украине всего 54 балла.
Зрители же традиционно мощно поддержали представительницу Украины. Еврофаны принесли LELEKA 167 баллов. В сумме Украина получила 221 балл и заняла 9 место на Евровидении 2026.
Евровидение 2026: реакция LELEKA на результат
LELEKA позитивно отреагировала на оценки жюри и зрителей. Певица заявила в своем Telegram-канале, что уходила со сцены с ощущением счастья и удовлетворения своей работой.
"Я вышла со сцены после выступления с чувством счастья. Я очень редко довольна своими выступлениями, но это выступление мы реально сделали все. И все было на самом высоком уровне, на котором я способна. Вот от себя я все дала. И знаете ли, мы звучали достойно. Мы звучали достойно. Мы говорили о том, что нам важно. И в топ-10 попали, бандуру показали, рекорд поставили", — высказалась певица.
Евровидение 2026 - выступление LELEKA:
Ранее Главред сообщал, что грандиозный финал Евровидения-2026 преподнес невероятный сюрприз: настоящая "темная лошадка" конкурса, представительница Болгарии, сумела обойти главных фаворитов букмекеров и вырвать сенсационную победу.
Также роскошным финальным аккордом в праздновании 70-летнего юбилея Евровидения стал перформанс Верки Сердючки. Артистка дала новую жизнь легендарному треку "Volare", впервые прозвучавшему на конкурсе еще в 1958 году, и заставила петь с собой весь зал.
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
