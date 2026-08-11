"Вульгарность и жлобство": Олег Скрипка резко высказался о "грешках" украинцев

Лидер "ВВ" раскритиковал отсутствие вкуса у соотечественников.

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Олег Скрипка про украинцев / коллаж: Главред, скрин из видео

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Какую важную проблему общества озвучил Олег Скрипка

Что испортило эстетический вкус украинцев

Лидер легендарной украинской рок-группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка откровенно поделился своими размышлениями о "грешках" украинского общества. В интервью проекту "Визия" артист резко обозначил, от чего нужно избавиться соотечественникам.

По мнению певца, из-за многовекового влияния российской культуры украинцы переняли от нее крайне негативные черты - откровенную вульгарность, низкий стиль и жлобство. По мнению звезды, именно колонизационная политика страны-агрессора испортила вкус народных масс.

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Олег Скрипка раскритиковал украинцев / фото: instagram.com, Олег Скрипка

"У украинской нации есть "грешок", приобретенный за века московской колонизации, – это низкий стиль, вульгарность и жлобство. Я убежден, что это не наша природа, потому что наше наследие – творческое, духовное, фольклорное, литературное, песенное – обладает вкусом", - считает Скрипка.

Скрипка уверен, что подобные проявления абсолютно чужды истинной украинской природе, а национальное историческое и культурное наследие всегда отличалось высокой эстетикой и глубоким вкусом. Сейчас же соотечественники попросту не дотягивают до культурного богатства, которое оставили им предки, считает певец.

Олег Скрипка сейчас / скрин из видео

"Украинская народная песня обладает невероятным вкусом. Современное общество не дотягивает до этого наследия именно из-за отсутствия вкуса. От этого жлобства украинцам нужно избавиться", - сделал громкое заявление артист.

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Про персону: Олег Скрипка Олег Скрипка - украинский рок-музыкант-мультиинструменталист и общественный деятель, актёр, вокалист, автор песен, лидер группы "Вопли Видоплясова". Заслуженный артист Украины. По данным Википедии, артист родился в городе Ходжент в Таджикистане в семье украинских переселенцев (отец - врач, мама - воспитатель детского сада). Прожил в среднеазиатской республике почти восемь лет. В 1972 году семья переехала в Кировск Мурманской области. В 1986 году окончил Киевский политехнический институт. Скрипка уделяет мнрого времени популяризации украинского языка и украинского фольклора. Был вдохновителем фестиваля "Рок-Січ". Придумал и реализовал серьезный культурный проект - этнофестиваль "Країна мрій". Ведет активную борьбу с аудио-пиратством.

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