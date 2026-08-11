"Вульгарность и жлобство": Олег Скрипка резко высказался о "грешках" украинцев

Вы узнаете:
- Какую важную проблему общества озвучил Олег Скрипка
- Что испортило эстетический вкус украинцев
Лидер легендарной украинской рок-группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка откровенно поделился своими размышлениями о "грешках" украинского общества. В интервью проекту "Визия" артист резко обозначил, от чего нужно избавиться соотечественникам.
По мнению певца, из-за многовекового влияния российской культуры украинцы переняли от нее крайне негативные черты - откровенную вульгарность, низкий стиль и жлобство. По мнению звезды, именно колонизационная политика страны-агрессора испортила вкус народных масс.
"У украинской нации есть "грешок", приобретенный за века московской колонизации, – это низкий стиль, вульгарность и жлобство. Я убежден, что это не наша природа, потому что наше наследие – творческое, духовное, фольклорное, литературное, песенное – обладает вкусом", - считает Скрипка.
Скрипка уверен, что подобные проявления абсолютно чужды истинной украинской природе, а национальное историческое и культурное наследие всегда отличалось высокой эстетикой и глубоким вкусом. Сейчас же соотечественники попросту не дотягивают до культурного богатства, которое оставили им предки, считает певец.
"Украинская народная песня обладает невероятным вкусом. Современное общество не дотягивает до этого наследия именно из-за отсутствия вкуса. От этого жлобства украинцам нужно избавиться", - сделал громкое заявление артист.
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Про персону: Олег Скрипка
Олег Скрипка - украинский рок-музыкант-мультиинструменталист и общественный деятель, актёр, вокалист, автор песен, лидер группы "Вопли Видоплясова". Заслуженный артист Украины.
По данным Википедии, артист родился в городе Ходжент в Таджикистане в семье украинских переселенцев (отец - врач, мама - воспитатель детского сада). Прожил в среднеазиатской республике почти восемь лет. В 1972 году семья переехала в Кировск Мурманской области. В 1986 году окончил Киевский политехнический институт.
Скрипка уделяет мнрого времени популяризации украинского языка и украинского фольклора. Был вдохновителем фестиваля "Рок-Січ". Придумал и реализовал серьезный культурный проект - этнофестиваль "Країна мрій". Ведет активную борьбу с аудио-пиратством.
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