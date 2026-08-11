"Это испытание": Сумская показала провокационные фото из постели

Вы узнаете:
- Ольга Сумская показала себя без макияжа и фильтров
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Народная артистка Украины Ольга Сумская удивила поклонников честными утренними кадрами, на которых предстала в максимально естественном виде. Снимками знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.
59-летняя звезда не стала скрывать под фильтрами ни лицо без косметики, ни естественные черты внешности. К слову, уже в конце августа Сумская будет отмечать свой 60-летний юбилей. Снимки вышли достаточно пикантными, ведь на знаменитости не было заметно одежды.
Ольга также оставила эмоциональный текст о непростых мыслях и ежедневных испытаниях, которые заставляют ее переосмысливать привычные вещи.
"Тяжелые мысли каждый день… Каждый день - это испытание… Но в то же время и шанс стать сильнее, мудрее и ближе к себе. Все это учит нас ценить простые вещи, беречь близких и не терять веру в себя", – написала Сумская.
Публикация Сумской вызвала бурный отклик в сети. Под снимками артистку поддержали многочисленные подписчики и звездные коллеги, засыпав ее комплиментами за смелость и естественность.
"Самая красивая женщина страны. Берегите себя! Вы - наше сокровище"
"Настоящая. Мы все сейчас актеры, каждый день делаем вид, что держимся и все хорошо"
"Обнимаю крепко. Вы очень сильный и очень светлый человек"
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О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская - украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
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