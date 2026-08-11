"Еще рожу": Пономарев сделал заявление о третьем ребенке

Певец заинтриговал словами о пополнении.

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Александр Пономарев - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Пономарев

Вы узнаете:

Как Александр Пономарев поддерживает связь со своими детьми

Почему он решился на пополнение в семье

Известный украинский исполнитель Александр Пономарев раскрыл неожиданные подробности общения со своими детьми и признался, что не против снова стать отцом. Подробностями своей личной жизни артист поделился в интервью ЖВЛ.

Наследники артиста уже совсем взрослые: сыну Александру исполнилось 19 лет, а дочери Евгении - 28, поэтому находить общий язык с молодежью звезде бывает нелегко. Пономарев признался, что иногда дети не скрывают: взгляды отца им кажутся откровенно устаревшими.

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Александр Пономарев - отношения с детьми / фото: instagram.com, Александр Пономарев

"Я уже не знаю, какой я отец, или вообще я нормальный отец или не нормальный. Они думают, что я какой-то такой старовер, старшее поколение", - поделился певец.

Несмотря на это, знаменитый отец пытается не терять точки соприкосновения с детьми и поддерживает с ними теплое общение. Более того, Александр задумался о еще одном ребенке после того, как обрел новое счастье в личной жизни.

Как выглядит молодая возлюбленная Александра Пономарева / фото: instagram.com, Александр Пономарев

"Детей родил, дочь и сына. Планирую, если Боженька управит, возможно, еще рожу", - заинтриговал Пономарев.

Александр Пономарев - личная жизнь

Около десяти лет певец состоял в гражданском браке с продюсером Еленой Мозговой, а с 2006 по 2011 год официально был женат на Виктории Мартынюк. После двух браков Пономарев снова счастлив в отношениях - в 2025 году стало известно о его романе с концертным директором Софией, которая младше артиста на 17 лет.

Александр Пономарев / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что в день 53-летия Александр Пономарев удивил поклонников творческим экспериментом. Известный украинский исполнитель объявил о завершении работы над дебютным романом, открыв новую страницу в своей профессиональной жизни.

Также Слава Демин оказался в центре обсуждений после поездки за границу во время полномасштабной войны. Ведущий объяснил, на каких основаниях покинул Украину, и ответил пользователям, которые заподозрили его в попытке избежать мобилизации.

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О персоне: Александр Пономарев Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.

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